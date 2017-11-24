Общество
24 минуты назад
В Липецке выбрали лучшего молодого воспитателя
Победитель получил 20 тысяч рублей.
В Липецке завершился городской профессиональный конкурс «Дебют» среди молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, за звание лучшего состязались пять конкурсанток, набравших по итогам первого тура наибольшее количество баллов. В финале педагоги в творческой форме представили свои взгляды на профессию, рассказали о том, как работают с дошкольниками, что у них в приоритете.
- Музыкальный руководитель детского сада № 14 Алина Толстых пригласила всех в путешествие по «музыкальной радуге» и поделились с коллегами опытом своей деятельности по использованию фольклора в работе с дошкольниками - отмечает пресс-служба департамента. - Увлекательный полет со «стюардессой» Татьяной Люличевой –воспитателем детского сада №29 завершился погружением в нетрадиционные техники рисования. Участникам «полета» стало ясно, что магия старинного эбру – рисования на воде – подвластно всем, начиная с младшего дошкольного возраста. Педагог-психолог детского сада № 43 Маргарита Позднякова раскрыла некоторые секреты взаимодействия с детьми, родителями, коллегами и показала «театральный зонтик», который может примирить даже самых задиристых малышей, и столовые ложки, трансформирующиеся в сказочных персонажей. Ответ воспитателя детского сада № 119 Анастасии Губановой на вопрос «Какая профессия всех важней?» однозначен: «Конечно же, «воспитатель»! Аргумент – «почти все врачи, инженеры, пилоты, строители, спасатели и представители других профессий ходили в детский сад, и, возможно, именно там зародилась любовь к будущей профессии или заложились те качества, которые позволили добиться цели». Красноречивей всех о любви к профессии был ответ воспитателя ОУ №59 Анастасии Ракич. Сама воспитанница этого детского сада спустя годы она вернулась сюда в качестве воспитателя, чтобы дарить любовь, тепло детям, воспитывать в них то светлое, которое позволит сохранить мир и сделать его краше.
По итогам работы жюри, в состав которого вошли представители департамента образования, Горкома профсоюза города Липецка, Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, третье место присвоено воспитателю детского сада № 119 Анастасии Губановой, второе место – музыкальному руководителю детского сада № 14 Алине Толстых. Абсолютным победителем конкурса «Дебют» признана воспитатель школы №59 «Перспектива» Анастасии Ракич.
Конкурсанткам, занявшим 2 и 3 место, были вручены сертификаты на получение денежных премий в размере 7500 рублей. Абсолютный победитель награжден сертификатом на получение денежной премии в размере 20 тысяч рублей. Педагоги, занявшие 4,5 места получили денежные премии от Горкома профсоюза города Липецка.
Фото doal.ru
- Музыкальный руководитель детского сада № 14 Алина Толстых пригласила всех в путешествие по «музыкальной радуге» и поделились с коллегами опытом своей деятельности по использованию фольклора в работе с дошкольниками - отмечает пресс-служба департамента. - Увлекательный полет со «стюардессой» Татьяной Люличевой –воспитателем детского сада №29 завершился погружением в нетрадиционные техники рисования. Участникам «полета» стало ясно, что магия старинного эбру – рисования на воде – подвластно всем, начиная с младшего дошкольного возраста. Педагог-психолог детского сада № 43 Маргарита Позднякова раскрыла некоторые секреты взаимодействия с детьми, родителями, коллегами и показала «театральный зонтик», который может примирить даже самых задиристых малышей, и столовые ложки, трансформирующиеся в сказочных персонажей. Ответ воспитателя детского сада № 119 Анастасии Губановой на вопрос «Какая профессия всех важней?» однозначен: «Конечно же, «воспитатель»! Аргумент – «почти все врачи, инженеры, пилоты, строители, спасатели и представители других профессий ходили в детский сад, и, возможно, именно там зародилась любовь к будущей профессии или заложились те качества, которые позволили добиться цели». Красноречивей всех о любви к профессии был ответ воспитателя ОУ №59 Анастасии Ракич. Сама воспитанница этого детского сада спустя годы она вернулась сюда в качестве воспитателя, чтобы дарить любовь, тепло детям, воспитывать в них то светлое, которое позволит сохранить мир и сделать его краше.
По итогам работы жюри, в состав которого вошли представители департамента образования, Горкома профсоюза города Липецка, Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, третье место присвоено воспитателю детского сада № 119 Анастасии Губановой, второе место – музыкальному руководителю детского сада № 14 Алине Толстых. Абсолютным победителем конкурса «Дебют» признана воспитатель школы №59 «Перспектива» Анастасии Ракич.
Конкурсанткам, занявшим 2 и 3 место, были вручены сертификаты на получение денежных премий в размере 7500 рублей. Абсолютный победитель награжден сертификатом на получение денежной премии в размере 20 тысяч рублей. Педагоги, занявшие 4,5 места получили денежные премии от Горкома профсоюза города Липецка.
Фото doal.ru
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