Спорт

34 минуты назад

Школьник из Данкова стал сильнейшим в стране по ушу (ФОТО)

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#Ушу-саньда
Школьник из Данкова стал сильнейшим в стране по ушу (ФОТО)

Столица российского ушу-саньда потихоньку переезжает в райцентр Липецкой области.

В финале Всероссийской Спартакиады школьников в Сочи не остались без "золотой" медали и наши ушуисты.

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В финале соревнований по ушу-саньда Павел Дьяконов (15-16 лет, вес до 75 кг) победил своего соперника – 2:0 (на фото вверху фрагмент финального боя, Дьяконов в синем трико), а до этого не оставил шансов еще троим конкурентам.

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Дьяконов живет и тренируется в районном Данкове, но при этом опередил спортсменов из крупнейших городов страны.

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Липецкую область в соревнованиях по ушу представляли два данковчанина, но Тимофей Гинчак до пьедестала не добрался. Подготовили наших ушуистов Геннадий и Артем Шаталовы.

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#Ушу-саньда

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