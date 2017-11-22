Школьник из Данкова стал сильнейшим в стране по ушу (ФОТО)

Столица российского ушу-саньда потихоньку переезжает в райцентр Липецкой области.

В финале Всероссийской Спартакиады школьников в Сочи не остались без "золотой" медали и наши ушуисты.







В финале соревнований по ушу-саньда Павел Дьяконов (15-16 лет, вес до 75 кг) победил своего соперника – 2:0 (на фото вверху фрагмент финального боя, Дьяконов в синем трико), а до этого не оставил шансов еще троим конкурентам.







Дьяконов живет и тренируется в районном Данкове, но при этом опередил спортсменов из крупнейших городов страны.







Липецкую область в соревнованиях по ушу представляли два данковчанина, но Тимофей Гинчак до пьедестала не добрался. Подготовили наших ушуистов Геннадий и Артем Шаталовы.









