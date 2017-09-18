Экономика

23 минуты назад

Липчанам начислили к уплате на 24% больше имущественных налогов

1 151
#налоги
Липчанам начислили к уплате на 24% больше имущественных налогов

Завершилось начисление имущественных налогов физических лиц за 2016 год. Собственникам, у которых зарегистрировано имущество на территории Липецкой области, было начислено порядка 2 млрд. рублей. 

Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области, завершилось начисление имущественных налогов физических лиц за 2016 год — в адрес собственников имущества поступают сводные налоговые уведомления. По произведенным расчетам собственникам, имеющим на территории Липецкой области объекты недвижимого имущества, земельные участки или транспортные средства, за 2016 год к уплате начислено порядка 2 млрд. рублей - на 24% больше, чем год назад. Собственники транспортных средств должны оплатить 936 млн. рублей; владельцы земельных участков - 679 млн. рублей; а плательщики налога на имущество физических лиц – 379 млн рублей. 

Существует несколько причин, по которым выросла общая сумма начислений. Так, стало больше объектов налогообложения: по итогам 2016 года в налоговый оборот вовлечено порядка 40 тысяч новых объектов имущества. Например, количество транспортных средств выросло более чем на 30 тысяч автомобилей, в том числе дорогостоящих автомобилей — почти на 100 единиц. Кроме того, с 1 января 2016 года вступила в силу норма, когда налог на земельные участки, приобретенные (предоставленные) в собственность для индивидуального жилищного строительства, производится с повышающим коэффициентом, если по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на этот участок он не используется по назначению. Такой налог будет начисляться до момента государственной регистрации прав на построенный там объект недвижимости. 

1 151
#налоги

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дмитрий

6 минут назад
А про транспортные не написали? пришло за все машины какие были и за какие все уплочено
ответить

Еще в рубрике

В теневой сектор экономики уходят все больше липчан
#теневая экономика
16
В теневой сектор экономики уходят все больше липчан

14.09.2017 16:40

Экономика
Банковские вклады липчан выросли на 3%
#вклады
2
Банковские вклады липчан выросли на 3%

14.09.2017 16:36

Экономика
Липецкая область может обеспечить соседние регионы мясом, картофелем и овощами
#сельское хозяйство
7
Липецкая область может обеспечить соседние регионы мясом, картофелем и овощами

14.09.2017 09:48

Экономика
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился по итогам на 40,8 %
#таможня #экспорт #торговля
3
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился по итогам на 40,8 %

12.09.2017 15:24

Экономика
Почти четверть липецких семей выделяли на питание от 30% до 40% своих доходов
#траты населения
19
Почти четверть липецких семей выделяли на питание от 30% до 40% своих доходов

12.09.2017 09:51

Экономика
С Липецкой области снят запрет на поставку парнокопытных в Китай
#Россельхознадзор
6
С Липецкой области снят запрет на поставку парнокопытных в Китай

11.09.2017 15:43

Экономика