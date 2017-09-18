Липчанам начислили к уплате на 24% больше имущественных налогов

Завершилось начисление имущественных налогов физических лиц за 2016 год. Собственникам, у которых зарегистрировано имущество на территории Липецкой области, было начислено порядка 2 млрд. рублей.

Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области, завершилось начисление имущественных налогов физических лиц за 2016 год — в адрес собственников имущества поступают сводные налоговые уведомления. По произведенным расчетам собственникам, имеющим на территории Липецкой области объекты недвижимого имущества, земельные участки или транспортные средства, за 2016 год к уплате начислено порядка 2 млрд. рублей - на 24% больше, чем год назад. Собственники транспортных средств должны оплатить 936 млн. рублей; владельцы земельных участков - 679 млн. рублей; а плательщики налога на имущество физических лиц – 379 млн рублей.

Существует несколько причин, по которым выросла общая сумма начислений. Так, стало больше объектов налогообложения: по итогам 2016 года в налоговый оборот вовлечено порядка 40 тысяч новых объектов имущества. Например, количество транспортных средств выросло более чем на 30 тысяч автомобилей, в том числе дорогостоящих автомобилей — почти на 100 единиц. Кроме того, с 1 января 2016 года вступила в силу норма, когда налог на земельные участки, приобретенные (предоставленные) в собственность для индивидуального жилищного строительства, производится с повышающим коэффициентом, если по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на этот участок он не используется по назначению. Такой налог будет начисляться до момента государственной регистрации прав на построенный там объект недвижимости.