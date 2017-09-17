Происшествия
25 минут назад
«Citroen» и «Opel» разбились на трассе «Дон»
Пострадали водители автомобилей.
Сегодня около девяти утра на 375 километре трассы «Дон» (альтернатива) в Елецком районе столкнулись автомобили «Citroen» и «Opel».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работали спасатели. В ДТП пострадали водители автомобилей, они доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работали спасатели. В ДТП пострадали водители автомобилей, они доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».