«Citroen» и «Opel» разбились на трассе «Дон»

Пострадали водители автомобилей.

Сегодня около девяти утра на 375 километре трассы «Дон» (альтернатива) в Елецком районе столкнулись автомобили «Citroen» и «Opel».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работали спасатели. В ДТП пострадали водители автомобилей, они доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».