Происшествия

25 минут назад

«Citroen» и «Opel» разбились на трассе «Дон»

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#авария #ДТП
«Citroen» и «Opel» разбились на трассе «Дон»

Пострадали водители автомобилей.

Сегодня около девяти утра на 375 километре трассы «Дон» (альтернатива) в Елецком районе столкнулись автомобили «Citroen» и «Opel».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте аварии работали спасатели. В ДТП пострадали водители автомобилей, они доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
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#авария #ДТП

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