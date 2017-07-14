Культура

сегодня, 17:07

По Липецку гуляет городовой

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#День города #Липецкое городище
По Липецку гуляет городовой

Он уверяет: обстановка в городе спокойная.

В рамках фестиваля «Липецком городище-2017» встретились сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.

Например, по Липецку сегодня гуляет настоящий городовой.

Господин городовой - Михаил Пищулин в обычной жизни работает педагогом в профтехучилище.

- На вверенном мне участке в Нижнем парке закон и порядок присутствуют, - докладывает GOROD48 городовой. - С 1982-го года я в Нижнем парке. Кем только не был — от скоромороха до городового. По душе мне парковая культура. Сегодня на мне сюртук начала 19-го века!

А ещё прямо в парке сегодня... давят масло.

- Мы закладываем около полкилограмма сырья — это очищенные от лузги семечки и получается около 100 граммов масла, которое мы делаем ручным прессом, - рассказал GOROD48 Николай Вальковский, представляющих казачество из Задонского района. - Дети в ходе этого мастер-класса приобщаются к труду, понимают, что масло делается нелегко. На фестиваль мы привези несколько мешков семечек. Всем желающим хватит! Кстати, семечки местные — из Тербунского района. Так что мы боремся с продовольственными санкциями!



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#День города #Липецкое городище

Комментарии (7)

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сплин

9 минут назад
Мы смотрим фильмы или снимся нам самим, А если снимся - это сон с тяжелого похмелья. Я знаю, я останусь цел и невредим, Когда взорву все города и выкурю все зелье. Стук в дверь, удар в лицо - молчит городовой, Возможно от того, что он с пробитой головой.
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Мимоходом

16 минут назад
В свое время, до известных событий, городовые реальные ходили. И был порядок. А сейчас, при полиции, бардак.
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valerafromsplus

35 минут назад
А вы в курсе, что Deftones - Around The Fur (1997), выжигает из тебя весь гнев и агрессию. Самое лучше лекарство против всех болезней, страха и т.д..
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Маринка

49 минут назад
а вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить и омолодить организм, вот почитайте как это сделать --- http://tok.pw/zarazheny
ответить

Самый главный тролль

сегодня, 17:29
люди старались , все бы вам обосрать )
ответить

Вальтер с кладбища

сегодня, 17:23
Это по ходу какой то латентный
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Пётр

сегодня, 17:11
Гулял бы он домой к себе. Ряженых клоунов ещё не хватало здесь.
ответить

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