сегодня, 17:07
По Липецку гуляет городовой
Он уверяет: обстановка в городе спокойная.
В рамках фестиваля «Липецком городище-2017» встретились сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.
Например, по Липецку сегодня гуляет настоящий городовой.
Господин городовой - Михаил Пищулин в обычной жизни работает педагогом в профтехучилище.
- На вверенном мне участке в Нижнем парке закон и порядок присутствуют, - докладывает GOROD48 городовой. - С 1982-го года я в Нижнем парке. Кем только не был — от скоромороха до городового. По душе мне парковая культура. Сегодня на мне сюртук начала 19-го века!
А ещё прямо в парке сегодня... давят масло.
- Мы закладываем около полкилограмма сырья — это очищенные от лузги семечки и получается около 100 граммов масла, которое мы делаем ручным прессом, - рассказал GOROD48 Николай Вальковский, представляющих казачество из Задонского района. - Дети в ходе этого мастер-класса приобщаются к труду, понимают, что масло делается нелегко. На фестиваль мы привези несколько мешков семечек. Всем желающим хватит! Кстати, семечки местные — из Тербунского района. Так что мы боремся с продовольственными санкциями!
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