По Липецку гуляет городовой

Он уверяет: обстановка в городе спокойная.

В рамках фестиваля «Липецком городище-2017» встретились сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.

Например, по Липецку сегодня гуляет настоящий городовой.

Господин городовой - Михаил Пищулин в обычной жизни работает педагогом в профтехучилище.

- На вверенном мне участке в Нижнем парке закон и порядок присутствуют, - докладывает GOROD48 городовой. - С 1982-го года я в Нижнем парке. Кем только не был — от скоромороха до городового. По душе мне парковая культура. Сегодня на мне сюртук начала 19-го века!

А ещё прямо в парке сегодня... давят масло.

- Мы закладываем около полкилограмма сырья — это очищенные от лузги семечки и получается около 100 граммов масла, которое мы делаем ручным прессом, - рассказал GOROD48 Николай Вальковский, представляющих казачество из Задонского района. - Дети в ходе этого мастер-класса приобщаются к труду, понимают, что масло делается нелегко. На фестиваль мы привези несколько мешков семечек. Всем желающим хватит! Кстати, семечки местные — из Тербунского района. Так что мы боремся с продовольственными санкциями!





