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57 минут назад
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Ветеран Великой Отечественной войны встретил 101-й день рождения с бубном в руках

Василий Денисов в 18 лет ушёл на войну добровольцем.

4 апреля фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны Василий Никифорович Денисов отметил 101-й день рождения. Как пишут «Добринские вести», поздравлять долгожителя приехала делегация работников культуры с главой района Александром Пасынковым. В результате ветеран даже устроил для гостей мини-концерт.

«Василий Никифорович – человек в районе известный и уважаемый. Он постоянный участник различных концертов. Всем известно его увлечение – игра на бубне. Это инструмент шумный, но один из немногих, которые ветеран может услышать после контузии. Кстати, бубнов у Василия Никифоровича целых три», – отмечают «Добринские вести».

По данным ТИЦ Добринкского района, Василий Денисов родился в 1923 году в селе в 15-ти километрах от Добринки. В 18 лет ушёл на войну добровольцем. Службу начал в ноябре 41-го в Ворошиловграде в 14-й гвардейской дивизии, где прослужил до мая 1942-го. При наступлении на Харьков был ранен в ногу. После лечения и реабилитации примерно через год вернулся на службу и был ранен во второй раз в ту же ногу. Был контужен и практически полностью оглох.

В родную Добринку вернулся 1949-м году. Через год женился на учительнице. В семье родились два сына.

Фото – t.me/dobvesti
долгожители
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Комментарии (2)

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Старый житель Липецка
41 минуту назад
Молодёжь, учитесь! Это вам не в смартфонах сидеть.
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Александра
48 минут назад
Здоровья, радости и долгих лет жизни Василию Никикфоровичу!
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