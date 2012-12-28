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Общество
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Ветеран Великой Отечественной войны встретил 101-й день рождения с бубном в руках
Василий Денисов в 18 лет ушёл на войну добровольцем.
«Василий Никифорович – человек в районе известный и уважаемый. Он постоянный участник различных концертов. Всем известно его увлечение – игра на бубне. Это инструмент шумный, но один из немногих, которые ветеран может услышать после контузии. Кстати, бубнов у Василия Никифоровича целых три», – отмечают «Добринские вести».
По данным ТИЦ Добринкского района, Василий Денисов родился в 1923 году в селе в 15-ти километрах от Добринки. В 18 лет ушёл на войну добровольцем. Службу начал в ноябре 41-го в Ворошиловграде в 14-й гвардейской дивизии, где прослужил до мая 1942-го. При наступлении на Харьков был ранен в ногу. После лечения и реабилитации примерно через год вернулся на службу и был ранен во второй раз в ту же ногу. Был контужен и практически полностью оглох.
В родную Добринку вернулся 1949-м году. Через год женился на учительнице. В семье родились два сына.
Фото – t.me/dobvesti
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