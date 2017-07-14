Происшествия

44 минуты назад

В семье, в которой пропал мальчик, четверо маленьких детей

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#пропавшие без вести
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В семье, в которой пропал мальчик, четверо маленьких детей

Отец мальчика — молдованин.

Как рассказала GOROD48 специалист Казинского сельсовета Тербунского района (к нему относится деревня Михайловка) Светлана Ларионова, пропавший Артём Кузнецов — из многодетной семьи.

У Артёма Кузнецова, которому в конце августа должно исполниться 3 года, есть 6-летняя сестра, 5-летний брат и совсем маленький братик, которому только в конце июня исполнился годик.

Маме мальчика 28 лет. Папа мальчика — не гражданин России. Как рассказали в сельсовете, он молдованин, но постоянно приезжает к жене и детям, выезжая на родину только отмечаться на границе.

Накануне отец косил траву в районе заброшенной деревни Лобановка — семья держит овец, а старшая дочка — ей 6,5 лет играла в траве с Артёмом. Остальные двое детей остались дома с матерью.

Около часа дня ребёнок пропал. До 15:00 его искали собственными силами. Затем к поискам подключились сотрудники полиции.

Поиски продолжались всю ночь, но пока результатов не дали.

В сельсовете говорят, что рядом с местом пропажи мальчика — поле подсолнухов (оно уже находится в Воронежской области), лес, пруд. Всё это осложняет поиски мальчика.

Семью в сельсовете характеризуют исключительно как благополучную, непьющую, работящую. В доме в месте с детьми живёт 49-летняя бабушка, также там прописана её младшая 24-летняя дочь. 

Напомним, накануне вечером и ночью окрестности села прочесывали полицейские и спасатели, кинологические наряды с 14 служебными собаками. К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов -  всего более 100 человек. Поиски велись и в соседней Воронежской области, на границе с которой находится Михайловка. В село прибыли волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". Они уже развернули штаб и присоединились к розыску мальчика. Местность у Михайловки осматривают при помощи техники вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".

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#пропавшие без вести
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Комментарии (12)

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Как гость
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GreG-мама

3 минуты назад
Начесали языки,злопыхатели!? А теперь поднимите свои задницы и в путь,лазить по полям и кустам,искать пацана.Вот это будет по-Божьему закону!!! И хватить судить людей.Не вам решать,сколько им детей рожать,Бог даёт,значит ему это угодно!!!
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Татьяна

9 минут назад
На самом деле и з одним ребёнком можно не уследить, просто считайте, что Вам повезло больше, чем им. Спасибо волонтерам и всем сотрудникам, что ищут и днём и ночью, как своего ребёнка. Случиться может всякое и не вам судить других родителей. Просто сделайте выводы и следите за своими, дети слишком шустрые, на полминуты отвлечетесь, а они уже разбежались в разные стороны
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АНЯ

11 минут назад
Гость,лучше аборт чем вот так над детьми издеваться,когда они пропадают и погибают! Сердобольный смотрю очень.
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АНЯ

13 минут назад
гость,а им не тяжело,они больше ничего не хотят и не могут. Как так,ей 28 лет,есть 24 летняя сестра,бабка молодуха а за детьми некому смотреть?? И ещё пишут "благополучная семья". УРОДЫ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ И ОНА 28 ЛЕТНЯЯ ТВАРЬ
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Гость

17 минут назад
Одно зло!Женщины,вы жестоки!Сколько абортов делаете,это убийсво самое жестокое!Молчите,не трепите своим языком!Словом своим осудитесь!Кто знает,какая судьба вас ждет завтра!
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Гость

22 минуты назад
гостьЕ, соглашусь, семья многодетная - так надо справляться, иначе действительно зачем плодить, если так тяжело?
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АННА

24 минуты назад
ИДИОТЫ! НАРОЖАЛИ И ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ. ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТОТ АНГЕЛОЧЕК? В такой ливень как он и где. Сволочи,а не родители.Кошка своих котят холит и не отходит от них,а эти мрази.....
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Гость

26 минут назад
Божечки такая кроха 2 годика...Скоро сутки как его нет, вряд ли он ходит по окрестностям
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гостьЕ

27 минут назад
милочка,все мы знаем как жить в деревне,не нужно нам узнавать. Но вы хотите сказать,что это нормально что такой малыш остаётся без присмотра и пропадает? Сколько бы их не было,за детьми нужно смотреть,а тут как ни новость что пропал ребёнок,так МНОГОДЕТНАЯ семья. Это что? Лишьбы наплодить и как тараканы в разные стороны пусть ползут?! В деревнях всегда раньше было по много детей,но все были накормлены,ухожены и под присмотром! А сейчас что? ДЕБИЛИЗМ СПЛОШНОЙ!
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!!!

29 минут назад
Господи! Пусть ребёнок найдётся!!!
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