В семье, в которой пропал мальчик, четверо маленьких детей

Отец мальчика — молдованин.

Как рассказала GOROD48 специалист Казинского сельсовета Тербунского района (к нему относится деревня Михайловка) Светлана Ларионова, пропавший Артём Кузнецов — из многодетной семьи.

У Артёма Кузнецова, которому в конце августа должно исполниться 3 года, есть 6-летняя сестра, 5-летний брат и совсем маленький братик, которому только в конце июня исполнился годик.

Маме мальчика 28 лет. Папа мальчика — не гражданин России. Как рассказали в сельсовете, он молдованин, но постоянно приезжает к жене и детям, выезжая на родину только отмечаться на границе.

Накануне отец косил траву в районе заброшенной деревни Лобановка — семья держит овец, а старшая дочка — ей 6,5 лет играла в траве с Артёмом. Остальные двое детей остались дома с матерью.

Около часа дня ребёнок пропал. До 15:00 его искали собственными силами. Затем к поискам подключились сотрудники полиции.

Поиски продолжались всю ночь, но пока результатов не дали .

В сельсовете говорят, что рядом с местом пропажи мальчика — поле подсолнухов (оно уже находится в Воронежской области), лес, пруд. Всё это осложняет поиски мальчика.

Семью в сельсовете характеризуют исключительно как благополучную, непьющую, работящую. В доме в месте с детьми живёт 49-летняя бабушка, также там прописана её младшая 24-летняя дочь.

Напомним, накануне вечером и ночью окрестности села прочесывали полицейские и спасатели, кинологические наряды с 14 служебными собаками. К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов - всего более 100 человек. Поиски велись и в соседней Воронежской области, на границе с которой находится Михайловка. В село прибыли волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". Они уже развернули штаб и присоединились к розыску мальчика. Местность у Михайловки осматривают при помощи техники вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".