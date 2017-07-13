Происшествия

34 минуты назад

В Липецкой области пропал 3-летний мальчик

6 717
#пропавшие без вести
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В Липецкой области пропал 3-летний мальчик

Ребенка разыскивают полицейские трех районов.

Сегодня в селе Михайловка Тербунского района на границе с Воронежской областью пропал 3-летний мальчик. О пропаже ребенка родители сообщили в полицию около 18.00.

- 3-летний Артем Кузнецов находился в поле у села вместе с отцом и старшей сестрой, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова. - Дети ушли за ягодами, и Артем потерялся.

Родители искали ребенка самостоятельно около 3 часов, а затем обратились в полицию.

К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов, кинологические наряды с 14 служебными собаками и спасатели -  всего более 100 человек. 
6 717
#пропавшие без вести
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Комментарии (6)

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lisa8405

1 минуту назад
BLOOD_JO, вы знаете, раньше мы гуляли и в 5-6 лет одни во дворе. НО сейчас такое время, что и в 10 лет будишь с ребенком выходить и гулять. А что делать, если развелось всяких педофилов и придурков, которые рали забавы детей кралут. Недавно в новостях рассказывали, как полростки ради забавы вытащили младенца из коляски и в итоги убили! Это нормально?
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BLOOD_JO

12 минут назад
гоша, Ну и вырастишь слюнтяя.
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BLOOD_JO

12 минут назад
Ищите в яме. Как того пацана нашли в отхожей яме.
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гоша

13 минут назад
Я б таких родителей на кол сажал. Моему 8 лет, я с него глаз не спускаю.
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lisa8405

20 минут назад
У меня тот же вопрос! Какие ягоды в 3 года без взрослых??? Куда они смотрели? Вот сейчас дождь такой, а он где-то один!... бедненький! Дай бог, чтоб нашли!
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WAX

26 минут назад
Какие ягоды в 3 года.
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