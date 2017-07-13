В Липецкой области пропал 3-летний мальчик

Ребенка разыскивают полицейские трех районов.

Сегодня в селе Михайловка Тербунского района на границе с Воронежской областью пропал 3-летний мальчик. О пропаже ребенка родители сообщили в полицию около 18.00.



- 3-летний Артем Кузнецов находился в поле у села вместе с отцом и старшей сестрой, - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Наталья Маслакова. - Дети ушли за ягодами, и Артем потерялся.



Родители искали ребенка самостоятельно около 3 часов, а затем обратились в полицию.



К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов, кинологические наряды с 14 служебными собаками и спасатели - всего более 100 человек.