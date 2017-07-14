Происшествия

сегодня, 08:23

3-летний Артем Кузнецов пока не найден

11 1004
#пропавшие без вести
3-летний Артем Кузнецов пока не найден

Мальчика искали всю ночь.

Поиски 3-летнего Артема Кузнецова, пропавшего накануне в поле у села Михайловка Тербунского района, пока не принесли результатов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Накануне вечером и ночью окрестности села прочесывали полицейские и спасатели, кинологические нарялы с 14 служебными собаками. Поиски велись и в соседней Воронежской области, на границе с которой находится Михайловка.

В село прибыли волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". Они уже развернули штаб и присоединяются к розыску мальчика.

3-летний Артем Кузнецов пропал 13 июля около 15.00, когда находился в поле у села вместе с отцом и старшей сестрой. Дети собирали ягоды, и разошлись в разные стороны - Артем потерялся. 

artem-800x600.png

Родители искали ребенка самостоятельно около 3 часов, а затем обратились в полицию.

К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов, кинологические наряды с 14 служебными собаками и спасатели -  всего более 100 человек. 
11 1004
#пропавшие без вести

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

яна

1 минуту назад
АННА, детей строгают ради получения материнского капитала а не ради самих детей
ответить

777

2 минуты назад
Материнский капитал получен... Зачем детям жить дальше... Господи, как страшно!
ответить

река

3 минуты назад
родителей за шкибон
ответить

АННА

5 минут назад
как же так беспечно можно обращаться с детьми? Такой маленький ребёнок и оставить без присмотра! Нажрались теперь ягод,родители? Идиоты!
ответить

Гость

5 минут назад
777, так и не уточняется сколько ей лет. может она немногим старше брата.
ответить

карта деревни михайловка

6 минут назад
в поле затеряться не возможно это не лес . Но там протекает река
ответить

Ирина

7 минут назад
До сих пор не могу понять,как может потерятьс,
ответить

До сих пор не могу понять,как может потерятьс

8 минут назад
До сих пор не могу понять,как может потеряться 3х летний малыш!куда смотрят родители?тут в магазине потеряешь из вида старшую(9лет),сердце выскакивать начинает!
ответить

УЖАС

8 минут назад
777, Не сестра дауненок,а родители-ДАУНЫ,трехлетнего ребенка надо держать за руку,а не отправлять за ягодами
ответить

777

18 минут назад
Разойтись с 3х летним ребёнком в разные стороны? Сестра - даунёнок? Или ей 4 - 5 лет?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Житель области торговал собранной коноплей
#наркотики
Житель области торговал собранной коноплей

46 минут назад

Происшествия
«Форд» врезался в столб: водитель госпитализирован
#авария #ДТП
1
«Форд» врезался в столб: водитель госпитализирован

сегодня, 08:06

Происшествия
Рано утром в многоквартирном доме выгорело жилье
#пожар
Рано утром в многоквартирном доме выгорело жилье

сегодня, 07:11

Происшествия
В Липецкой области пропал 3-летний мальчик
#пропавшие без вести
69
В Липецкой области пропал 3-летний мальчик

вчера, 20:50

Происшествия
На улице Студеновской перевернулся «УАЗ» (ВИДЕО)
#авария #ДТП
15
На улице Студеновской перевернулся «УАЗ» (ВИДЕО)

вчера, 20:02

Происшествия
Полиция ищет жертв брачного афериста
#мошенничество
23
Полиция ищет жертв брачного афериста

вчера, 16:23

Происшествия