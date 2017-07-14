Происшествия
сегодня, 08:23
3-летний Артем Кузнецов пока не найден
11 1004
Мальчика искали всю ночь.
Поиски 3-летнего Артема Кузнецова, пропавшего накануне в поле у села Михайловка Тербунского района, пока не принесли результатов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Накануне вечером и ночью окрестности села прочесывали полицейские и спасатели, кинологические нарялы с 14 служебными собаками. Поиски велись и в соседней Воронежской области, на границе с которой находится Михайловка.
В село прибыли волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". Они уже развернули штаб и присоединяются к розыску мальчика.
3-летний Артем Кузнецов пропал 13 июля около 15.00, когда находился в поле у села вместе с отцом и старшей сестрой. Дети собирали ягоды, и разошлись в разные стороны - Артем потерялся.
Родители искали ребенка самостоятельно около 3 часов, а затем обратились в полицию.
К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов, кинологические наряды с 14 служебными собаками и спасатели - всего более 100 человек.
В село прибыли волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". Они уже развернули штаб и присоединяются к розыску мальчика.
3-летний Артем Кузнецов пропал 13 июля около 15.00, когда находился в поле у села вместе с отцом и старшей сестрой. Дети собирали ягоды, и разошлись в разные стороны - Артем потерялся.
Родители искали ребенка самостоятельно около 3 часов, а затем обратились в полицию.
К розыску Артема привлечены сотрудники отделов полиции Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов, кинологические наряды с 14 служебными собаками и спасатели - всего более 100 человек.
11 1004
яна
777
река
АННА
Гость
карта деревни михайловка
Ирина
До сих пор не могу понять,как может потерятьс
УЖАС
777