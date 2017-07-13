В Липецке отметят Международный день дружбы

Липчан научат искать друзей.



Как сообщает библиотека, ребятам расскажут историю возникновения этой знаменательной даты, поведают о том, как нужно уважать и доверять, дружить и бережно относиться друг к другу.



Также сотрудники библиотеки проведут обзор сайтов и программ для поиска друзей за границей, научат, как с помощью специализированных сайтов можно подружиться с интересными людьми, на практике проверить свои знания иностранных языков.

28 июля в медиацентре Липецкой областной детской библиотеки состоится познавательная программа «Дружба крепкая у нас», посвященная Международному дню дружбы (30 июля).