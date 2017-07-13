Культура

24 минуты назад

В Липецке отметят Международный день дружбы

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#дружба #праздник
В Липецке отметят Международный день дружбы

Липчан научат искать друзей.

28 июля в медиацентре Липецкой областной детской библиотеки состоится познавательная программа «Дружба крепкая у нас», посвященная Международному дню дружбы (30 июля).

Как сообщает библиотека, ребятам расскажут историю возникновения этой знаменательной даты, поведают о том, как нужно уважать и доверять, дружить и бережно относиться друг к другу.

Также сотрудники библиотеки проведут обзор сайтов и программ для поиска друзей за границей, научат, как с помощью специализированных сайтов можно подружиться с интересными людьми, на практике проверить свои знания иностранных языков.

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#дружба #праздник

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