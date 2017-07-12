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Учредителя трех стройкомпаний в Липецке признали банкротом

5 1166
#банкрот #строительство
Учредителя трех стройкомпаний в Липецке признали банкротом

Семья подала иск о несостоятельности.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании банкротами членов семьи. Глава семейства зарегистрирован в селе Боринское, а его супруга — на «старых» микрорайонах.

Иск о семейном банкротстве пара подала самостоятельно. Причиной для обращения в суд послужили неоплаченные долги. Так, прекрасная половины пары задолжала кредиторам 5 478 414 рубля, а ее супруг - 5 214 186 рублей. Указывается, что у должников на праве собственности движимого и недвижимого имущества не имеется. Зато глава семейства является учредителем трех компаний - ООО «Аса», ООО «Стройторг», ООО
«Строй Групп».

В процесс банкротства семьи привлечены органы опеки, так как пара воспитывает ребенка. До конца октября временному управляющему придется разыскать возможное имущество банкротов и распродать его для расчета по обязательствам. Уже известно, что свои претензии к паре имеют в налоговой инспекции: за семьей числится долг по обязательным платежам более чем в 700 000 рублей. Впрочем, корректность требований еще предстоит оценить суду.
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#банкрот #строительство

Комментарии (5)

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1

2 минуты назад
нормально армянин кинул всех в Жемчужине Черно8опья
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48

18 минут назад
Прочитал и расплакался!!! Людям жить не на что да ещё и долги. По 5 лямов на каждого. Давайте обратимся в фонд помощи. Может соберём всем миром. Кто сколько даст. Или СМС на номер со словом " банкрот". P.S. Заставить работать обоих принудительно и 70% от заработка в счёт погашения долгов.
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гостья

25 минут назад
и до каких пор будут дурить людей? наворовались ,а потом раз и банкрот и дальше живут припеваючи....
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Армен

27 минут назад
Акоп красава вертел всех на кую!
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'__'

54 минуты назад
Неужели? Никогда не поверю, что у Акопа Альбертовича Андреасяна деньги закончились! Небось всё "зашил в пояс" - ЛРОО "ФЕДЕРАЦИЯ БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ".
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