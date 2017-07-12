Учредителя трех стройкомпаний в Липецке признали банкротом

Семья подала иск о несостоятельности.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании банкротами членов семьи. Глава семейства зарегистрирован в селе Боринское, а его супруга — на «старых» микрорайонах.



Иск о семейном банкротстве пара подала самостоятельно. Причиной для обращения в суд послужили неоплаченные долги. Так, прекрасная половины пары задолжала кредиторам 5 478 414 рубля, а ее супруг - 5 214 186 рублей. Указывается, что у должников на праве собственности движимого и недвижимого имущества не имеется. Зато глава семейства является учредителем трех компаний - ООО «Аса», ООО «Стройторг», ООО

«Строй Групп».



В процесс банкротства семьи привлечены органы опеки, так как пара воспитывает ребенка. До конца октября временному управляющему придется разыскать возможное имущество банкротов и распродать его для расчета по обязательствам. Уже известно, что свои претензии к паре имеют в налоговой инспекции: за семьей числится долг по обязательным платежам более чем в 700 000 рублей. Впрочем, корректность требований еще предстоит оценить суду.