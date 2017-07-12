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В гала-концерте «Калины Красной» примет участие осужденный из Ельца (ВИДЕО)

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#Калина красная #УФСИН #
В гала-концерте «Калины Красной» примет участие осужденный из Ельца (ВИДЕО)

В финале XIV Всероссийского конкурса песни среди осуждённых "Калина Красная" УФСИН Липецкую область представит Михаил Семенов

Финал известного конкурса пройдет в октябре, в Волгограде. Отбор для участия в гала-концерте прошли 24 осужденных, отбывающие наказание в разных регионах страны.

Как сообщили GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, от нашего региона в Волгоград поедет осужденный елецкой колонии №3 Михаил Семёнов, который прошел отбор с авторской песней «Для тебя».


Осужденные, отбывающие наказание в колониях Липецкой области неоднократно проходили отбор «Калины Красной» и участвовали в гала-концерте этого конкурсе. Наибольшую известность приобрел липчанин Игорь Погорелов, по прозвищу Расписной, после конкурса «Калина красная» ставший достаточно известным шансонье, записавший альбом в партнерском продюсерском центре конкурса. После отбывания очередного срока Расписной пел в столичном ресторане «Лубянка».  В 2008 году Игорь Погорелов умер от цирроза печени в Москве.

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#Калина красная #УФСИН #

Комментарии (2)

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Да в общем-то ничего

55 минут назад
В духе советской попсы
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москвабля

сегодня, 15:13
если по честноку - херь намазаннай на хер
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