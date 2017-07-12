В гала-концерте «Калины Красной» примет участие осужденный из Ельца (ВИДЕО)

В финале XIV Всероссийского конкурса песни среди осуждённых "Калина Красная" УФСИН Липецкую область представит Михаил Семенов

Финал известного конкурса пройдет в октябре, в Волгограде. Отбор для участия в гала-концерте прошли 24 осужденных, отбывающие наказание в разных регионах страны.

Как сообщили GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, от нашего региона в Волгоград поедет осужденный елецкой колонии №3 Михаил Семёнов, который прошел отбор с авторской песней «Для тебя».





Осужденные, отбывающие наказание в колониях Липецкой области неоднократно проходили отбор «Калины Красной» и участвовали в гала-концерте этого конкурсе. Наибольшую известность приобрел липчанин Игорь Погорелов, по прозвищу Расписной, после конкурса «Калина красная» ставший достаточно известным шансонье, записавший альбом в партнерском продюсерском центре конкурса. После отбывания очередного срока Расписной пел в столичном ресторане «Лубянка». В 2008 году Игорь Погорелов умер от цирроза печени в Москве.