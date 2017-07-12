Липецкая область примет слёт инвалидов по слуху

Встреча туристов состоится на «Галичьей горе».

С 14 по 16 июля в Липецкой области состоится II межрегиональный туристический среди инвалидов по слуху на «Галичьей горе».Как сообщает управление внутренней политики региона, мероприятие проводится в целях развития массового самодеятельного туризма, популяризации активного отдыха инвалидов по слуху, обмена опытом и подведения итогов прошедшего туристического сезона.



Торжественное открытие слёта состоится 14 июля в селе Донское. К участию в слете допускаются команды местных и региональных туристических групп. Команда должна иметь свое обиходное туристическое снаряжение (палатка, кухонная посуда, походная одежда), а также свое снаряжение для участия в соревнованиях: спички в непромокаемой упаковке, наручные часы, мобильный телефон на случай экстренной связи и кеды.





Общее и непосредственное руководство слетом осуществляет Липецкая областная общественная организация инвалидов «Спортивная федерация спорта глухих». Партнерами мероприятия выступают управление внутренней политики Липецкой области и Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих».