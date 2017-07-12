Происшествия

52 минуты назад

Тело убитого пролежало в погребе 12 дней

1016
#убийство
Тело убитого пролежало в погребе 12 дней

В деле об убийстве жителя области топором появились новые подробности.

Напомним, что 11 июля в Усманском районе полицейские задержали 37-летнего гражданина Туркменистана подозреваемого в убийстве 46-летнего жителя Липецкой области.

В Следственном управлении СК России по Липецкой области рассказали подробности раскрытия преступления.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления, 10 июля в правоохранительные органы обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении своего брата.  В результате проведенного комплекса оперативно – розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к исчезновению потерпевшего. Следствием установлено, что потерпевший проживал вместе с мигрантом в селе Московка, где оба подрабатывали на сенокосе. В ночь на 28 июня при совместном распитии спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый обухом топора несколько раз ударил собутыльника по голове. От полученной травмы потерпевший скончался. Его тело подозреваемыйперетащил в сарай, где сбросил в погреб и прикрыл хламом.  После чего скрылся в соседнем селе.

Подозреваемый задержан и в ходе допроса дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также формируется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы.
 
1016
#убийство

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