В Тербунском районе сгорел сарай

В 13:46 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки, расположенной в Тербунском районе, селе Солдатское, на ул. Малаховка, 12.



К месту пожара выехали: 2 отделения 26 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-8, ДПД (2 чел). Огнем уничтожены и повреждены сгораемые конструкции сарая, внутренняя отделка и имущество гаража на площади 35 кв.м.



Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.