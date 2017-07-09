Происшествия

сегодня, 16:47

В Тербунском районе сгорел сарай

147
#пожар
В Тербунском районе сгорел сарай
В 13:46 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании надворной постройки, расположенной в Тербунском районе, селе Солдатское, на ул. Малаховка, 12.

К месту пожара  выехали: 2 отделения 26 ПСЧ, 1 отделение ОПСП-8, ДПД (2 чел). Огнем уничтожены и повреждены  сгораемые конструкции сарая, внутренняя отделка и имущество гаража на площади 35 кв.м. 

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
147
#пожар

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