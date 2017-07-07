Липчан хотят отучить развешивать мусор на деревьях

На улице Зои Космодемьянской появились пластиковые контейнеры.

В мэрии решили отучить живущих в частном секторе горожан складывать бытовой мусор на улицах. Для этой цели на улице Зои Космодемьянской, где эта проблема приобрела глобальный характер - мусор в пакетах на ней развешивали на удивление иностранным резидентам особой экономической зоны прямо на деревьях вдоль дороги "Липецк-Грязи", - предприятие "ЭкоПром-Липецк" по согласованию с департаментом ЖКХ мэрии установил 30 пластиковых контейнеров по 240 литров каждый.



Если новая схема сбора мусора приживется на улице Зои Космодемьянской, пластиковые контейнеры появятся на других улицах Липецка - Баумана и Студеновской.