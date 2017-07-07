Общество

сегодня, 09:48

Липчан хотят отучить развешивать мусор на деревьях

12 926
#ЖКХ
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Липчан хотят отучить развешивать мусор на деревьях

На улице Зои Космодемьянской появились пластиковые контейнеры.

В мэрии решили отучить живущих в частном секторе горожан складывать бытовой мусор на улицах. Для этой цели на улице Зои Космодемьянской, где эта проблема приобрела глобальный характер - мусор в пакетах на ней развешивали на удивление иностранным резидентам особой экономической зоны прямо на деревьях вдоль дороги "Липецк-Грязи", - предприятие "ЭкоПром-Липецк" по согласованию с департаментом ЖКХ мэрии установил 30 пластиковых контейнеров по 240 литров каждый.

Если новая схема сбора мусора приживется на улице Зои Космодемьянской, пластиковые контейнеры появятся на других улицах Липецка - Баумана и Студеновской.      
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#ЖКХ
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Комментарии (12)

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Живу на Зое

4 минуты назад
Не видела ни одного контейнера! И развешивают мусор на деревьях, чтобы его не растаскивали по всей улице стаи бродячих собак. От моего дома ближайший мусорный контейнер в километре.... И то он там один, несчастный, стоит. Так что не надо писать ерунду, а лучше создайте условия для сборки этого мусора. За вывоз которого, мы, кстати, платим.
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Житель

11 минут назад
А как отучить выбрасывать пакеты с мусором с балконов?
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июль

45 минут назад
rkfdf, А это, вообще, болезнь липчан. Некультурный у нас народ.
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он нам не димон

48 минут назад
хахаха
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rkfdf

48 минут назад
скажите, а какая организация занимается ликвидацией бродячих собак? куда обращаться?
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rkfdf

49 минут назад
А еще и "умников" которые за мусор не платят, а выбрасывают его по обочинам дорог!!! Свиньи!!!Других слов просто нет.
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июль

49 минут назад
Жители, Главное отрапортавать! А остальное не важно...
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Мимоходом

сегодня, 12:01
Предлагаю чиновникам ЖКХ отучить бродячих собак потрошить эти пакеты с мусором
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Сергей 13

сегодня, 11:23
Правильно,на деревьях нужно вешать чиновников,не позорьте страну перед иностранными державами.
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Жители

сегодня, 10:52
Где контейнеры?В начале улицы три штуки, а дальше?
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