Происшествия

сегодня, 20:04

На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно

15 3965
#несчастный случай #
3
На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно

Сегодня вечером два человека в Липецке перепутали окна с дверьми. Первый, мужчина, уже было вышел в окно 5-го этажа на Циолковского 14/2, но вовремя подоспевшие полицейские затащили его обратно в комнату и спасли от несчастного случая.

Вторая, молодая, и даже совсем юная липчанка,  что, впрочем не мешало ей накачаться спиртным весьма по-взрослому, перепутала окно с дверью на втором этаже дома на этой же улице. Но ее спасти от несчастного случая не удалось, она упала, получив травму. Девушка госпитализирована.


15 3965
#несчастный случай #
3

Комментарии (15)

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какая интересная у людей жизнь!

6 минут назад
вот среда "веселой" выдалась. а закуска нынче дорогА..
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непутёвый

20 минут назад
Просыпается мужик с похмелья и чует, что на груди кто то сидит. Открывает глаза ох....ет от увиденного, БОБЁР смотрит ему в глаза! -Ты чё тут делаешь, вроде как белка должна быть?! -Да вы, алканы, за.бали, на вас уже белок не хватает! А полиция сей час занимается тем, что "скакунов" спасает? А раньше за порядком в городе следили!!! Или это какое то новое подразделение, по спасению самоубийц?! О-о времена! О-о нравы!!! К чему катимся....
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здравствуйте

22 минуты назад
Света, т.е. пьяные так себя не ведут?
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дмитрий

50 минут назад
дааааааааааа,мля,не всех война паубивала!!!!!
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Света

51 минуту назад
Накурились по любому
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Гость

57 минут назад
Нахрен спасать всяких синих чмошников, пусть мрут себе на здоровье. Меньше алконов будет плодиться! Я за здоровый образ жизни!!!
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BLOOD_JO

сегодня, 21:49
Заголовок не соответствует содержанию.
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Вася

сегодня, 21:49
8 микрорайон такой.
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скиф

сегодня, 21:38
видно у них на районе синька забористая и белочки злые
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Митроофан Скрепкин

сегодня, 21:37
это происки пятой колоны, крестный ход надо
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