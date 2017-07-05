На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно

Сегодня вечером два человека в Липецке перепутали окна с дверьми. Первый, мужчина, уже было вышел в окно 5-го этажа на Циолковского 14/2, но вовремя подоспевшие полицейские затащили его обратно в комнату и спасли от несчастного случая.

Вторая, молодая, и даже совсем юная липчанка, что, впрочем не мешало ей накачаться спиртным весьма по-взрослому, перепутала окно с дверью на втором этаже дома на этой же улице. Но ее спасти от несчастного случая не удалось, она упала, получив травму. Девушка госпитализирована.



