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Питер уступил Москве в туристической привлекательности

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#рейтинг #туризм
Питер уступил Москве в туристической привлекательности

Озвучены итоги отраслевого рейтинга.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов России, популярные у туристов в 2017 году. Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения за первые шесть месяцев 2017 года.

Топ-10 туристических городов России,популярных для путешествий в 2017 году составляют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда. По данным ТурСтат, в среднем туристы тратили на проживание в российских гостинцах 3,2 тысячи рублей в сутки и останавливались на 3 ночи. Дороже всего проживание в первой десятке обошлось в гостиницах Сочи — более 3,7 тысяч рублей в сутки, а дешевле всего — в гостиницах Нижнего Новгорода (2,6 тысяч рублей в сутки). По прогнозам ТурСтат, в 2017 году внутренний туризм в России вырастет на 4-5% по сравнению с прошлым годом.

10 туристических городов России, популярных в 2017 году:
Москва, 3430 рублей (в среднем за проживание в сутки)
Санкт-Петербург, 3250 рублей
Сочи, 3750 рублей
Казань, 2930 рублей
Калининград, 2850 рублей
Нижний Новгород, 2630 рублей
Краснодар, 2740 рублей
Ярославль, 2920 рублей
Кисловодск, 2750 рублей
Вологда, 2760 рублей.
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#рейтинг #туризм

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