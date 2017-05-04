Села Липецкой области остаются без водопроводных колонок

В Краснинском районе уже забили тревогу

В редакцию GOROD48 пришло весьма эмоциональное письмо: «В д. Епанчино Липецкой обл. Краснинского района был водопровод по улице, и были колонки. Моя мама рассказывала, как раньше, до водопровода, ходили за водой в колодец, который берегла вся деревня и ухаживала за ним, а потом свершилось счастье - пришел водопровод. Моя бабушка, Шалимова Мария Петровна, глубоко верующий человек, в те годы моей юности, когда я каждые выходные бывала в деревне, всегда поминала о здравии тех, кто воду провел... Но прошли годы, давно нет моей бабушки, а ее дети, попавшие в 41-45 годах в ад трудовых повинностей для фронта, для ПОБЕДЫ, РАБОТАВШИЕ ЛОШАДЬМИ, которых запрягали вместо лошадей в свои 12-16 лет, теперь мусор для современных товарно-денежных отношений. На прошлой неделе приехали "Водоканал" и просто выдернули колонку, то, что в эти старые, полуразвалившиеся дома воду старики не провели из-за отсутствия денег - не их дело, а единственная на всю улицу водоразборная колонка единственный источник питьевой воды, с учетом того, что колодец последние лет 40-50 никто в порядок не приводил.

Помогите!

Эти люди не будут жаловаться, и клянчить - их этому не научили, но остаться без капли воды, по моему это не очень законно…»

Журналисты отправились в Краснинский район, в котором тема воды уже стояла остро, и редакции буквально приходилось воевать за жителей умирающей деревни Талица, оставшейся без воды, и показать всю неприглядную жизнь липецкой глубинки, за что прежнее руководство Краснинского сельсовета закатило журналистам скандал. Однако прокуратура расставила все точки над «i», хотя, до конца «водяная» проблема так и не была решена, но подвоз был налажен регулярный и колодец расчищен.

В этот раз село Краснинского района не поразило своей запущенностью и разрухой. Напротив, Епанчино произвело впечатление вполне благоприятное. Здесь многие дома скупили москвичи под дачи. И водопровод на главных улицах работает исправно. Но, действительно, несколько колонок в апреле – ликвидировали. И жителям села это и впрямь пришлось не по нраву, хотя вода тут есть в каждом доме. Но к колонкам все привыкли, в любой момент можно набрать воды, умыться, помыть руки и наполнить баклажку.

Вот и жительница улицы Клубная Тамара Шалимова, кстати, дальняя родственница известного футболиста Игоря Шалимова, тренера клуба "Краснодар" по материнской линии - выход из Краснинского района, говорит, что, в принципе, нельзя оставлять село без колонок совсем.

- Даже ремонт крана в доме, замена труб, все это сопряжено с отключением воды, а как тогда без колонки? Если серьезный ремонт, то приходится отключать всю улицу. А колонка это – выход. Да как без нее? Это был один из признаков цивилизации! А теперь, что? В селе нет магазина, нет медпункта, автобус два раза всего неделю ездит из Красного, а теперь и колонок нет…

И впрямь, магазин стоит с бурьяном у дверей, запертых на замок, окна побиты. Но местный памятник воинам, не вернувшимся с войны, приведен в порядок. В списке почти половина бойцов - с фамилиями Шалимов. Благоустроен и местный клуб, правда, тоже закрыт, и, как жалуются жители села, закрыт он почти всегда.

Обычная деревня российской глубинки. Не мертва, но и, явно не здорова. Ни случайный путник, ни организованный турист не купит здесь продуктов, не получит первую медпомощь, и даже не напьется воды из колонки как бывало. И колодцем ему тоже не доведется воспользоваться, так как Тамара Шалимова, показав его, признала, что вода в нем для питья, скорее всего, не пригодна.

Впрочем, исчезновение водопроводных, или как они называются официально специалистами – водоразборных колонок «Липецкоблводоканал» анонсировал заранее, и недовольства населения здесь предвидели. Обратившись за комментариями в это ОГУП, журналистов сразу направили ознакомиться на сайте предприятия с интервью с начальником производственного отдела ОГУП «Липецкоблводоканал» И.В. Пантелеевым. В интервью начальник сообщает, что уже демонтировано 386 колонок по районам области, а мера эта вынужденная: «…Водоразборные колонки перестали играть такую существенную роль, которую они играли раньше. Более того, с позиции «Липецкоблводоканала», они превратились в источник очень серьёзных проблем, которые являются следствием неконтролируемого водоразбора. Ну, подумайте сами – какой смысл иметь колонку рядом с домом, в который проведён водопровод? На мой взгляд, это прямые потери, которые реально существуют, несмотря на то, что трудно представить себе электрическую розетку на опоре линии электропередачи или бесхозную газовую плиту посреди улицы», сообщает начальник».

Однако, в нашем случае речь идет о людях, в дома которых вода не проведена. Впрочем, вместе с жительницей улицы Клубная Раисой Павловной Карпенко, журналисты прошли по улице в поисках таких жильцов. Их не нашлось. Возможно, есть такие в заброшенных на первый взгляд, домах. Но на месте их не оказалось. Можно предположить, что они уехали в Красное за продуктами в магазин или в медучреждение, коих в селе нет. Но Раиса Павловна говорит, что дома заброшены, кто их собственники – неведомо, и у кого в XXI веке не проведена вода в дом – тоже загадка.