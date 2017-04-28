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Правительство одобрило законопроект о курортном сборе‍

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Правительство одобрило законопроект о курортном сборе‍

Будет введен сбор с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий экспериментальное введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Эксперимент будет проводиться с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года. В течение этого срока в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму будут пробовать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о введении его на постоянной основе на всей территории РФ или же отказе от него.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, представляя законопроект, отметил, что в нем есть два принципиальных момента. Во-первых, за регионами остается право вводить или не вводить курортный собор на своей территории. Во-вторых, регионы сами устанавливают размер сбора – закон определяет только его максимальный уровень.

Законопроект также определил льготные категории граждан, которых освободят от уплаты сбора. Кроме того, сбор не будут уплачивать жители региона, в котором проводится эксперимент.
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