В фестивале сценического искусства может принять участие каждый желающий

Фестиваль-конкурс сценического искусства «Радости ключ» пройдёт в рамках фестиваля «Липецкие воды».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в областном центре продолжается подготовка ко II межрегиональному фестивалю курортной жизни «Липецкие воды», который по доброй традиции пройдет в старинном Нижнем парке 26-28 мая. Липчане и гости города смогут вновь окунуться в атмосферу города XIX века и прикоснутся к размеренной, уютной жизни представителей дворянства и столичной знати.

Как известно, в то время отдых на Липецком курорте предполагал не только оздоровительные процедуры, но и активный досуг. В сезон в Липецке давали несколько концертов, в том числе самодеятельных, на которых выступали сами отдыхающие. Теперь такая возможность появится и у посетителей событийного фестиваля «Липецкие воды». В парке откроется «Летняя эстрада», где впервые состоится фестиваль-конкурс сценического искусства «Радости ключ». К участию в нем приглашаются артисты в возрасте от 12 до 45 лет.

Проявить себя можно в эстрадном, народном или академическом вокале, а также хоровом пении. Возможно, найдутся желающие блеснуть мастерством в хореографии — современной, народно-сценической, классической, бальной или эстрадной. Да и восточные танцы никто не отменял. Приятным дополнением к этому станет инструментальная музыка, которая не оставит равнодушными поклонников истинного творчества. Также предусмотрена номинация «Лучший педагог». При подборе репертуара организаторы рекомендуют отдать предпочтение произведениям, по тематике, стилистике, жанровым особенностям раскрывающим эстетику культуры XIX века.

Победителям и призерам фестиваля-конкурса «Радости ключ» будет присуждено звание лауреата с вручением дипломов за первое, второе или третье место.

Фестиваль курортной жизни «Липецкие воды» внесен в Календарь национальных событий. В 2016 году его посетили порядка 30 тысяч человек.