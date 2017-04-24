Соперник «Металлурга» в прошлом туре одержал самую невероятную победу в зоне «Центр» (ФОТО)

Тренеры-друзья, великая «виктория» «Зенита» и дисквалификация капитана – превью сегодняшнего матча «Металлурга» в Пензе.

Сегодня липецкий «Металлург» на выезде сыграет с пензенским «Зенитом». Матч в Пензе начнется в 15.00, перед стартовым свистком ссылка на видеотрансляцию игры появится на GOROD48.

Представляем соперника. «Зенит» за зиму стал другим

В турнирной таблице «Зенит» занимает предпоследнее 12-е место, но на самом деле это положение обманчиво. Слишком большие изменения произошли в «Зените» минувшей зимой, поэтому можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что весеннюю часть сезона в Пензе начинает новая команда.

Сменив по ходу сезона двух тренеров, «зенитчики» пригласили известного воронежского специалиста Игоря Пывина, который до этого много лет тренировал лискинский «Локомотив», твердого середняка зоны «Центр», добровольно покинувшего второй дивизион минувшим летом из-за финансовых трудностей.

Пывин привел в «Зенит» 8 (!) новых футболистов. Это вратари Дмитрий Кортнев (16.05.1989) из лискинского «Локомотива» и Олег Суворов (23.02.1997) из ставропольского «Динамо»; защитники Алексей Бердников (30.03.1996) из «Мордовии» и Антон Белов (02.05.1996) из «Анжи»; полузащитник Роман Парфинович (14.03.1994) из «Сибири-2», Амир Конов (28.11.1995) из майкопской «Дружбы» и Николай Кирица (04.12.1996) из самарских «Крыльев Советов», а также нападающий Сергей Сипатов (02.08.1993) из «Орла».

Первый блин у обновленной команды вышел комом – поражение со счётом – 0:4 в гостях от столичного «Торпедо» 9 апреля.

Но в минувшем туре 16 апреля «Зенит» одержал громкую победу над одним из лидеров белгородский «Энергомашем», пожалуй, в самой невероятной игре сезона в зоне «Центр». Представьте себе – «зенитчики» проигрывали на своем поле 0:2, но в итоге сумели добиться победы – 4:2. При этом их соперники не реализовали два из трех (!) назначенных в ворота пензенской команды пенальти!

Вначале «дубль» оформил игрок «Энергомаша» Роман Концендалов, причем свой второй мяч он забил с 11-метрового. За четыре минуту до перерыва он же мог оформить и хет-трик, а также снять все вопросы о победителе, но не забил пенальти. Будущий герой матча молодой голкипер «Зенита» Олег Суворов отразил удар. Тут же один из новичков «Зенита» форвард Олег Сипатов соперникам «гол в раздевалку», и интрига в матче возродилась, словно феникс из пепла.

Основные события развернулись в заключительные 8 минут (!) игры. Сначала наступил через «зенитчиков» бить пенальти, и Амир Конов счет сравнял – 2:2. На 85-й минуте после навеса со штрафного Кирилл Муромцев головой буквально вонзил мяч под перекладину – 3:2. За оставшееся время арбитр матча Роман Чернов из Москвы успел поставить третью «точку» в ворота «Зенита», но голкипер Суворов отразил и этот удар – на этот раз в исполнении Виктора Сергеева. Пока гости приходили в себя, подопечные Пывина стремительно сбегали в контратаку, и Александр Закарлюка забил четвертый мяч. Настоятельно рекомендуем всем любителям футбола ознакомиться с коротким видеоотчетом об этом поединке, прикрепленным к данной новости.

«Металлург» сыграет без капитана

Какие новости из стана нашей команды? В Пензе «Металлург» сыграет без своего капитана. Защитник Евгений Фролов получил 4-е предупреждение в прошлой игре с брянским «Динамо» и из-за дисквалификации даже не поехал с командой на выезд.



Фролов, увы, сегодня "вне игры"



Зато отбыли точно такое же наказание и готовы вернуться в строй опытный центральный защитник Андрей Ширяев (судя по всему, он и выйдет в основе вместо Фролова) и хавбек Сергей Белоусов. Так что в команде Сергея Машнина «минус один», но «плюс два». При этом по-прежнему травмированы защитник Андрей Карасев, полузащитники Евгений Костин, Александр Харин.

Тренерское «дерби» и жажда реванша

К слову, особую остроту сегодняшнему поединку придает тот факт, что наставники команд Машнин и Пывин являются большими друзьями в жизни и непримиримыми соперниками на поле. С учетом их личных отношений матч можно считать «тренерским дерби».



Игорь Пывин



Добавим, что в первом круге «Металлург» проиграл «Зениту» на своем поле – 2:4. Это поражение стало самым обидным для липецкой команды в текущем сезоне. Ведь при счете 2:1 в пользу липчан «Зенит» остался в меньшинстве, но сумел во втором тайме в меньшинстве забить нашей команде три гола…

Запасной стадион

Встреча пройдет на стадионе «Первомайкий» - это не основная футбольная арена в Пензе. У «Зенита» и «Металлурга» схожая ситуация. Главный пензенский стадион «Зенит» сейчас тоже закрыт на реконструкцию, на которую выделено более 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Повод для ремонта тот же, что и в Липецке – волжане готовятся к чемпионату мира-2018 и рассчитывают предоставить тренировочную базу для одной из команд-участниц «мундиаля».







А судьи кто?

Обслуживать матч доверено 26-летнему москвичу Константину Юданову. Это будет второй его матч с участием нашей команды. В середине октября прошлого года он судил домашнюю встречу нашей команды с «Витязем» из Подольска, завершившуюся вничью – 0:0.

Помогать главному арбитру будут Андрей Кривозубов из Самары и Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Инспектор матча – Андрей Криворотов (Кострома).

Положение команд

М Команда И В Н П Р-М О 1 Авангард 18 11 4 3 23-9 37 2 Энергомаш 18 10 3 5 39-14 33 3 Сатурн 18 9 6 3 25-14 33 4 Торпедо М 17 8 6 3 25-15 30 5 Витязь 17 9 2 6 26-22 29 6 Калуга 17 7 5 5 18-17 26 7 Металлург 18 7 4 7 18-20 25 8 Динамо Бк 18 7 3 8 17-12 24 9 Чертаново 17 5 4 8 21-25 19 10 Рязань 17 4 7 6 20-21 19 11 Орёл 18 3 6 9 13-32 15 12 Зенит Пн 17 3 5 9 19-35 14 13 Арсенал-2 16 1 3 12 11-39 9

Бомбардиры: Д.Самойлов (Энергомаш) - 8 (0). Подымов (Витязь) - 8 (4). В.Сергеев (Энергомаш), Юрьев (Витязь) - по 7 (0 с пен.). Н.Прудников (Чертаново) - 7 (1). Д.Синяев (Авангард) - 7 (4).

20-й тур. 23 апреля, воскресенье. 15:00 Витязь - Авангард. 15:00 Зенит Пн - Металлург. 15:00 Арсенал-2 - Калуга. 15:00 Сатурн - Энергомаш. 16:00 Динамо Бк - Торпедо М.