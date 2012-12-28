У 57-летнего усманца марихуану нашли в коробках, пакетах и банках

Дело о крупной партии растительных наркотиков направлено в суд.

57-летнего жителя Усманского округа будут судить по обвинению в незаконном приобретении и хранении растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере.«По версии следствия, мужчина обнаружил несколько кустов дикорастущей конопли, и изготовил из них марихуану. Её он расфасовал по коробкам, пакетам и банкам. Также полицейские нашли наркотик в кармане куртки усманца и на полках в сарае», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Всего у мужчины изъяли 167,2 грамма марихуаны, что относится к крупному размеру. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.