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Общество
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41 минуту назад
От молодёжного земства до «бабушки в декрете»
Молодёжные лидеры страны обсудили демографическую проблему и предложили новые меры поддержки семей с детьми.
«Мозговая сшибка» и инициативы регионов
Второй день семинара-совещания начался с «мозговой сшибки». Все 230 участников семинара, разделившись по «круглым столам», разрабатывали инициативы в области молодёжной и социальной политики. Затем эти идеи проходили экспертное сито представителей комитета по молодёжной политике Госдумы. В Елец приехал председатель комитета Владислав Головин и его коллеги — Альбина Гаджиева, Елена Пущина, Фёдор Михеев, Антон Старостин, Сергей Добровольский, Буян Куулар, Пётр Шамаев.
Идей за «круглыми столами» родилось множество:
— при строительстве жилых массивов предусматривать молодёжные центры как обязательную социальную инфраструктуру (например, по принципу один центр на 1000 жителей). Такая мера поможет наладить диалог с уличными лидерами и даст молодым людям безопасное пространство для досуга;
— закрепить юридический статус центров информационной безопасности как субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Сейчас такие структуры работают только в части регионов и не имеют единой правовой базы; внесение изменений в федеральный закон № 120-ФЗ позволит тиражировать опыт по всей стране;
— обязать застройщиков предусматривать площадки для мотодромов и других видов активного отдыха молодёжи. Страну захлестнуло увлечение подростков питбайками, а из-за того, что кататься, кроме как по дорогам, им негде, растёт аварийность. Создание специализированных площадок снизит риски и переведёт увлечение в контролируемое русло;
— систематизировать поддержку работников структур молодёжной политики. Сотрудники региональных правительств, администраций и мэрий, занимающиеся этой сферой, сегодня относятся к одной из самых низкооплачиваемых категорий чиновников. Предлагается ввести фиксированные оклады, программы улучшения жилищных условий, компенсации, обучение и переподготовку кадров, чтобы законодательно уравнять условия труда со сферой образования и культуры;
— ввести статус «земский специалист по работе с молодёжью» для решения кадрового дефицита в малых городах и сёлах. Это позволит привлекать молодых специалистов на равных условиях с педагогами и медиками. Такие меры уже работают в отношении медиков и работников культуры. Кстати, в Липецкой области такая практика нашла широкое применение: к земским медикам и работникам культуры прибавились и земские спортивные тренеры.
Все эти инициативы направлены на создание современной инфраструктуры для работы с молодёжью, повышение статуса профессии, защиту интересов семей и обеспечение системной государственной поддержки инициатив снизу.
Председатель совета регионального отделения движения «Первые» Приморского края Анна Кашицына предложила разработать программу поддержки опекунов детей — их родных братьев и сестёр. В отличие от приёмных родителей — зачастую посторонних людей — такие опекуны лишены многих мер господдержки: льготной ипотеки и социальных выплат, статуса молодой семьи. Анна Кашицына предложила закрепить за ними право считаться молодой семьёй со всеми вытекающими мерами поддержки, но без обязательного усыновления.
— Мой коллега — опекун несовершеннолетней сестры. А чтобы иметь льготы и поддержку от государства, нужно быть не опекуном, а приёмным родителем. И он говорит: «Я не хочу удочерять сестру. Это неправильно с этической точки зрения — я её брат». Он, конечно, получает какие-то меры поддержки, но если бы имел статус «родителя до тридцати пяти лет, имеющего несовершеннолетнего ребёнка», мог бы претендовать, например, на льготную ипотеку и так далее, — рассказала GOROD48 о своей идее Анна Кашицына.
«Бабушка в декрете»
Ещё одно предложение — проект «Бабушка в декрете» — дополнительные пенсионные выплаты бабушкам, ухаживающим за внуками. По мнению авторов инициативы из рязанского «Движения Первых», она укрепит преемственность поколений и поддержит семьи, где бабушки активно участвуют в воспитании детей.
Председатель Росмолодёжи Григорий Гуров идею поддержал и предложил проработать детали её реализации.
— Обсуждение прошло в конструктивном формате, депутаты Госдумы услышали инициативы регионов, отметили важность межрегионального диалога и готовность работать над изменениями законодательства на федеральном уровне, — так оценила «мозговую сшибку» депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова.
Комиссия Госсовета: команда, процессы и цифра
Частью семинара стало выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодёжь и дети». О том, как выстроена работа с молодёжью в Липецкой области, комиссии рассказали губернатор Игорь Артамонов и председатель областного Совета Владимир Сериков.
— Наш подход к работе с молодёжью строится на трёх составляющих. Команда — мы инвестируем в развитие кадрового резерва, создаём академию кадров, готовим специалистов по цифровым технологиям будущего. Процессы — внедряем современные инструменты управления и контроля эффективности работы. И активно работаем над созданием собственной цифровой инфраструктуры, чтобы принимать решения на основе реальных показателей. Особое внимание уделяем межпоколенческому взаимодействию. Например, в кампусе «Школы 21» старшее поколение учится у молодёжи цифровым навыкам — от простых операций до основ кибербезопасности. Это не только повышает цифровую грамотность пожилых, но и снижает риски мошенничества. Для вовлечения волонтёров внедрили систему баллов: за участие в акциях можно получить подарки или сертификаты от партнёров. Такой механизм позволяет быстро решать даже простые задачи — например, убрать листву во дворе. Важный акцент — контроль и координация. Раньше специалисты по молодёжной политике в районах работали разобщённо, а теперь все мероприятия видны централизованно. Мы следим за загрузкой цифровых центров, качеством контента и вовлечением ребят. Если вложены средства — мы обязаны видеть отдачу. В регионе создана развитая инфраструктура: центр «Молодёжь», образовательный IT-проект «Школа 21», Российский университет медицины. Наша задача — сделать так, чтобы эти площадки работали максимально эффективно, а молодёжная политика была системной и современной, — рассказал Игорь Артамонов.
Сверхъестественное в демографии
На стратегической сессии по демографическим вопросам молодёжные лидеры представили восемь докладов о способах решения демографических проблем.
Как отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, демографическая проблема касается не только России, но и всех развитых стран.
— Для решения демографических задач требуется не просто стандартная поддержка, а нечто «сверхъестественное и необычное» — изменение самого порядка вещей. Чтобы люди действительно хотели рожать детей, должна появиться новая ценность, отличная от материальной.
На собственном опыте Гуров рассказал, как рождение первого ребёнка часто происходит «не приходя в сознание»: молодые родители ещё не осознают риски, не думают о деньгах, зарплатах или аренде жилья. Помогают родственники, которые незаметно берут на себя часть расходов. В этот момент человек даже не понимает, сколько стоит рождение ребёнка.
Именно поэтому, по его мнению, нужно разобраться: какие нематериальные стимулы могут сделать рождение детей осознанным выбором? Здесь он вспомнил инициативу «Бабушка в декрете»:
— Название яркое, но суть может быть гораздо шире. Важно найти идею, которая будет работать без прямого денежного стимулирования, а через создание новых смыслов и ценностей.
Глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодёжь и дети», губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов согласился с главой Росмолодёжи. Он подчеркнул: повышение пенсий бабушкам или новые триллионные программы по жилью — это лишь часть задачи.
— Многомиллиардные программы по жилью — это не решение демографической проблемы. Действующие программы уже составляют значительную часть расходов государства, а итогом стало лишь удорожание жилья на годы вперёд. Главный вывод, который я вынес из нашей дискуссии: ответственность за первого ребёнка лежит прежде всего на ценностном выборе человека. Второй и третий ребёнок — это вопрос социальной поддержки. Но важно сохранять баланс: как только начинаешь слишком навязывать «всё хорошее», молодёжь естественным образом отторгает такие инициативы.
— Нужно доносить простые человеческие истины: крепкая семья важнее приключений где-то далеко, — продолжил Дмитрий Артюхов. — Эти смыслы можно транслировать через литературу, кино. Эту работу мы обязаны вести адресно — с молодыми людьми 20–30 лет, которые сегодня формируют свои ценности.
Дмитрий Артюхов отметил, что возглавляемый им регион Ямал — один из лидеров по рождаемости в стране, и в регионе большое количество многодетных семей.
— У нас сработал важный психологический фактор: многодетность заразительна. Когда вокруг коллеги, друзья имеют большую семью, это становится понятным жизненным путём. На Ямале накопленный социальный опыт перешёл в качество — люди видят, что многодетность возможна без серьёзных материальных потрясений.
Игорь Артамонов тоже отметил, что фактор материальной мотивации не всегда играет главную роль.
— Всегда есть мотивация материальная и нематериальная. Есть регионы, где платят большие деньги за рождение каждого ребёнка (например, Нижний Новгород). А есть нематериальные стимулы: окружение вниманием, создание условий, чтобы было с кем оставить ребёнка, куда его отвезти — ясли, детские сады. Всё работает только комплексно. Например, Липецкая область — один из немногих субъектов, где три месяца подряд радует рост коэффициента рождаемости. Мы очень рассчитываем, что эта динамика сохранится. За этим стоит большая разъяснительная работа: социальная реклама, кино, где герои — полноценные семьи, а не просто два родителя и собака. Люди начинают задумываться о большем количестве детей. Вы видите: у нас в регионе тоже растёт число многодетных семей, особенно после третьего ребёнка идёт активная динамика. Важно, чтобы человек принял решение о рождении первого ребёнка, а дальше уже стимулирующие меры помогают закрепить этот выбор, — заключил Игорь Артамонов.
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