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7 минут назад
Самыми востребованными на распродажах стали автомобили и товары для праздников
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries, в числе лидеров по росту оборота оказались транспортные средства — автомобили, электросамокаты и мотоциклы. Показатель в этой категории увеличился вдвое.
«С момента начала распродаж на Wildberries покупали автомобили таких марок, как Haval, Jeland, Changan, Tenet, Baic, Lada и Mitsubishi. Самая дорогая покупка — серый полноприводный Haval F7 в комплектации премиум за 3,12 млн рублей, а самая дешевая — Mitsubishi Outlander с пробегом за 510 тыс. рублей», — пояснили в компании.
Еще одним лидером роста стала алкогольная продукция: ее оборот на маркетплейсе увеличился почти в четыре раза. Спрос оставался высоким на протяжении всей распродажи 11.11, которая проходила на Ozon с 22 октября по 12 ноября, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Традиционно пик покупок пришелся на 11 ноября — в этот день в среднем каждый час покупатели приобретали почти миллион товаров, а оборот от продаж вырос в 1,5 раза от среднего за предыдущие 20 дней распродаж. Рекордсменом стал покупатель, который за дни распродажи совершил 184 заказа на сумму более 75 млн рублей», — рассказали в маркетплейсе, отметив, что за три недели акции на платформе зарегистрировались более 1,2 млн новых клиентов.
В дни распродаж 11.11 (дата акции плюс и минус три дня) количество доставок выросло на 23–31% по сравнению с предыдущими днями в зависимости от категории товара, отметил сооснователь, гендиректор платформы управления экспресс-доставкой OneSync Сергей Алумов. По его словам, следующего всплеска заказов стоит ожидать в дни «черной пятницы», а затем — перед Новым годом.
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