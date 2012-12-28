Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
Похитили деньги за контракт на СВО и попытались присвоить посмертные: расследовано дело о многоэпизодном мошенничестве
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В России
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38 минут назад
В Ставрополе предотвратили теракт в торговом центре
Задержанный в Ставрополе гражданин одной из стран Центральной Азии признался в подготовке теракта.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ставрополе пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещенной в России международной террористической организации», — говорится в сообщении.
После задержания по месту жительства подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора. До этого иностранец провел разведку территории торгового центра, определил время наибольшего скопления посетителей и выбрал место для размещения взрывчатки.
По данным ведомства, после совершения теракта мужчина планировал покинуть Россию и отправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).
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