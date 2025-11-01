Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
сегодня, 17:06
Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске
Но представитель подрядчика почему-то решил, что у него есть время до конца года.
Ремонт моста 1956 года постройки на Плехановском спуске начался 15 октября 2024 года. Его перекладывала Уваровская передвижная механизированная колонна № 22. В отсутствие конкурентов подрядчик получил заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей.
Ремонт сразу же стал проблемным. Строители обещали мэру закончить перекладку первой части моста к 20 мая. Но сделано это было на два месяца позже: только 21 июля строители перешли на вторую часть моста, открыв первую для движения транспорта.
А 10 июля глава Липецка Роман Ченцов во время очередного визита на этот мост распекал начальника липецкого участка ПМК-22 Александра Махановского:
— По контракту, вы должны сдать нам мост в ноябре. Вы уже значительно выбились из графика работ, поэтому никаких объяснений тому, если вы не управитесь в срок со своими обязательствами, которые сами на себя и взяли, я не приму! — резко высказался мэр.
В начале этой недели эта вторая часть моста даже еще не была перекрыта. То есть второй его половины просто не было. Выходит, подрядчик завалил сроки?
— Вы путаетесь. Контракт у нас — до 31 декабря. А работы у нас, к сожалению, притормозились. У нас поставщик железобетона из Белгорода. Объяснять я больше ничего не будут. Также кое-что не предусмотрели проектом реконструкции. Например, в нем забыли указать силовой кабель, который обеспечивает электроэнергией половину Липецка. Эта высоковольтная линия, она проходит под мостом. Но в сроках контракта мост будет построен. К 31 декабря мы контракт выполним, — так ответил GOROD48 на этот вопрос тот же Александр Махановский.
— Но мэр летом требовал от вас выполнить работы в ноябре.
— Вы глубоко ошибаетесь. Мэр мне лично на мосту говорил, чтобы ему к 1 декабря открыли мост.
Асфальт на мосту подрядчик собирается укладывать в начале декабря:
— Главное, чтобы не было снега. По нормативам, обычный асфальт можно укладывать при температуре до - 10 градусов при соблюдении определенных температурных показателей. Вспомните, как наша компания строила новую ветку Петровского моста в 2017 году. Его асфальтировали в декабре, в снег. Более того, проектировщики там просчитались на битуме. Щебень был шлаковый, пористый, он впитал часть битума. Но оказалось, что это не было критично, асфальт получился достойный, — сказал Александр Махановский.
Но к концу осени асфальтобетонные заводы уже не работают. А завод при МБУ «Управление благоустройства Липецка» к этому времени перейдет на изготовление «зимнего» литого асфальтобетона. Им, конечно, тоже можно залить мост, но цена такого материала в разы выше обычного летнего асфальта.
— Поверьте мне, если администрация Липецка попросит, то завод заработает, — парировал начальник липецкого участка ПМК-22.
… Сегодня мы спросили у главного смотрителя Липецка Виталия Лесных, кто прав в споре о дате окончания ремонта – подрядчик или GOROD48? И поучили ответ, что компании из Подмосковья никто не продлевал сроки выполнения контракта, и что с сегодняшнего дня ей начнут насчитывать штрафные санкции.
