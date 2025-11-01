Компания из Подмосковья не сумела уложиться в срок и открыть сегодня мост на Плехановском спуске

Но представитель подрядчика почему-то решил, что у него есть время до конца года.

Сегодня, 1 ноября, ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» должна была разгородить Плехановский спуск и открыть полноценное движение по мосту над Липовкой. Но этого не случилось.Ремонт моста 1956 года постройки на Плехановском спуске начался 15 октября 2024 года. Его перекладывала Уваровская передвижная механизированная колонна № 22. В отсутствие конкурентов подрядчик получил заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей.Ремонт сразу же стал проблемным. Строители обещали мэру закончить перекладку первой части моста к 20 мая. Но сделано это было на два месяца позже: только 21 июля строители перешли на вторую часть моста, открыв первую для движения транспорта.А 10 июля глава Липецка Роман Ченцов во время очередного визита на этот мост распекал начальника липецкого участка ПМК-22 Александра Махановского:— По контракту, вы должны сдать нам мост в ноябре. Вы уже значительно выбились из графика работ, поэтому никаких объяснений тому, если вы не управитесь в срок со своими обязательствами, которые сами на себя и взяли, я не приму! — резко высказался мэр.В начале этой недели эта вторая часть моста даже еще не была перекрыта. То есть второй его половины просто не было. Выходит, подрядчик завалил сроки?— Вы путаетесь. Контракт у нас — до 31 декабря. А работы у нас, к сожалению, притормозились. У нас поставщик железобетона из Белгорода. Объяснять я больше ничего не будут. Также кое-что не предусмотрели проектом реконструкции. Например, в нем забыли указать силовой кабель, который обеспечивает электроэнергией половину Липецка. Эта высоковольтная линия, она проходит под мостом. Но в сроках контракта мост будет построен. К 31 декабря мы контракт выполним, — так ответил GOROD48 на этот вопрос тот же Александр Махановский.— Вы глубоко ошибаетесь. Мэр мне лично на мосту говорил, чтобы ему к 1 декабря открыли мост.Асфальт на мосту подрядчик собирается укладывать в начале декабря:— Главное, чтобы не было снега. По нормативам, обычный асфальт можно укладывать при температуре до - 10 градусов при соблюдении определенных температурных показателей. Вспомните, как наша компания строила новую ветку Петровского моста в 2017 году. Его асфальтировали в декабре, в снег. Более того, проектировщики там просчитались на битуме. Щебень был шлаковый, пористый, он впитал часть битума. Но оказалось, что это не было критично, асфальт получился достойный, — сказал Александр Махановский.Но к концу осени асфальтобетонные заводы уже не работают. А завод при МБУ «Управление благоустройства Липецка» к этому времени перейдет на изготовление «зимнего» литого асфальтобетона. Им, конечно, тоже можно залить мост, но цена такого материала в разы выше обычного летнего асфальта.— Поверьте мне, если администрация Липецка попросит, то завод заработает, — парировал начальник липецкого участка ПМК-22.… Сегодня мы спросили у главного смотрителя Липецка Виталия Лесных, кто прав в споре о дате окончания ремонта – подрядчик или GOROD48? И поучили ответ, что компании из Подмосковья никто не продлевал сроки выполнения контракта, и что с сегодняшнего дня ей начнут насчитывать штрафные санкции.