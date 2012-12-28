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20 минут назад

В Таиланде станут взимать турсбор не ранее середины 2027 года

Он составит 13,5 доллара.

Таиланд начнет взимать туристический сбор в размере 450 батов (это около 13,5 доллара) не ранее середины 2027 года. По итогам общественных слушаний 80,5% участников поддержали соответствующий проект постановления, а свыше 78% — размер ставки, — передает Bfm.Ru со ссылкой на газету Matichon.

Предполагается, что на следующей неделе после заседания Национального комитета по политике в сфере туризма документ будет передан на рассмотрение кабинета министров. После одобрения правительством и публикации постановления в «Королевской газете» законом предусмотрен переходный период в 180 дней.

«Это приведет к корректировке первоначального графика, по которому сбор планировалось начать в начале 2027 года. По нашей оценке, взимание платы начнется не ранее середины 2027 года — примерно в июне-июле», — сообщила постоянный секретарь министерства туризма королевства Наттхария Тхавивонг.

Наиболее подходящим и эффективным способом взимания сбора власти считают включение платы в стоимость авиабилетов. Часть собранных средств планируется направлять на страхование иностранных туристов во время пребывания в Таиланде. Оставшиеся пойдут на восстановление туристических объектов и развитие инфраструктуры.

Идея введения фиксированного сбора для иностранных туристов обсуждается в Таиланде с 2020 года.
турсбор
Таиланд
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