Липецкая вечЁрка: опровержение слухов, эвакуация автомобилей и как избавиться от осенней хандры
В России
29
20 минут назад
В Таиланде станут взимать турсбор не ранее середины 2027 года
Он составит 13,5 доллара.
Предполагается, что на следующей неделе после заседания Национального комитета по политике в сфере туризма документ будет передан на рассмотрение кабинета министров. После одобрения правительством и публикации постановления в «Королевской газете» законом предусмотрен переходный период в 180 дней.
«Это приведет к корректировке первоначального графика, по которому сбор планировалось начать в начале 2027 года. По нашей оценке, взимание платы начнется не ранее середины 2027 года — примерно в июне-июле», — сообщила постоянный секретарь министерства туризма королевства Наттхария Тхавивонг.
Наиболее подходящим и эффективным способом взимания сбора власти считают включение платы в стоимость авиабилетов. Часть собранных средств планируется направлять на страхование иностранных туристов во время пребывания в Таиланде. Оставшиеся пойдут на восстановление туристических объектов и развитие инфраструктуры.
Идея введения фиксированного сбора для иностранных туристов обсуждается в Таиланде с 2020 года.
0
0
0
0
0
Комментарии