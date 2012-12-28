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В мире
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сегодня, 15:40
На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года
На Солнце образовалась одна из самых крупных корональных дыр за 2026 год.
«Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается прямо сейчас на поступающих из космоса снимках Солнца», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что на изображениях корональная дыра выглядит как гигантский темный провал на поверхности звезды. Однако, как поясняют специалисты, такой эффект является оптической иллюзией и не свидетельствует о появлении реальной полости в Солнце. В действительности корональная дыра представляет собой обширную область солнечной атмосферы, в которой значительно снижены температура и плотность плазмы, — передает ТАСС.
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