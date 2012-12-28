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В России
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сегодня, 12:54
Минстрой предлагает ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных
Минстрой России выступил с инициативой ввести целевые надбавки к коммунальным платежам, полученные средства предлагается направлять на ремонт и модернизацию старых трубопроводов и котельных.
Ведомство также предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов для населения на уровень регионов. Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов пояснил, что это позволит субъектам решать вопрос с учетом экономики и социальных нужд региона, — сообщает издание.
Помимо этого, Минстрой готовит документ, разрешающий регионам включать в тарифы все реальные расходы без искусственного занижения, — говорится в статье.
Минстрой внёс предложение ввести надбавки к тарифам ЖКХ, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в ремонт коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идёт о тарифах на тепло- и водоснабжение, а также на водоотведение.
Документ правительству планируется представить до декабря 2026 года. Эта небольшая целевая прибавка пойдёт не на текущие расходы, а на капремонт и обновление изношенных сетей, — уточнил Козлов.
В ходе обсуждения было отмечено, что во многих регионах трубы и котельные сильно изношены. При этом средств, которые поставщики ресурсов получают по обычному тарифу, хватает только на поддержание работы системы, а не на полноценную замену труб, — сообщает RT.
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