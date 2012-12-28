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В России
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сегодня, 12:54

Минстрой предлагает ввести надбавки к тарифам ЖКХ для ремонта труб и котельных

Минстрой России выступил с инициативой ввести целевые надбавки к коммунальным платежам, полученные средства предлагается направлять на ремонт и модернизацию старых трубопроводов и котельных.

Минстрой предложил ввести инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение для финансирования капремонта изношенных сетей; документ планируют передать в правительство РФ до декабря 2026 года, — передает РИА Новости со ссылкой на «Парламентскую газету».

Ведомство также предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов для населения на уровень регионов. Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов пояснил, что это позволит субъектам решать вопрос с учетом экономики и социальных нужд региона, — сообщает издание.

Помимо этого, Минстрой готовит документ, разрешающий регионам включать в тарифы все реальные расходы без искусственного занижения, — говорится в статье.

Минстрой внёс предложение ввести надбавки к тарифам ЖКХ, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в ремонт коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идёт о тарифах на тепло- и водоснабжение, а также на водоотведение.

Документ правительству планируется представить до декабря 2026 года. Эта небольшая целевая прибавка пойдёт не на текущие расходы, а на капремонт и обновление изношенных сетей, — уточнил Козлов.

В ходе обсуждения было отмечено, что во многих регионах трубы и котельные сильно изношены. При этом средств, которые поставщики ресурсов получают по обычному тарифу, хватает только на поддержание работы системы, а не на полноценную замену труб, — сообщает RT.


ЖКХ
тарифы
надбавки
ремонт
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