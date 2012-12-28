21-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей

Девушка откликнулась на вакансию модератора контента и попала в западню.

В отдел полиции №7 обратилась обманутая мошенниками 21-летняя девушка. Липчанка искала подработку и откликнулась на вакансию модератора контента. С ней провели несколько онлайн-собеседований и выяснили, что на имя девушки открыты сберегательные счета, на которых родители накопили 1 055 000 рублей на её обучение.«Мошенники убедили девушку перевести эти деньги со вклада на обычный счёт – якобы чтобы заработать 12 тысяч рублей. Затем стали угрожать, что она нарушила закон. Избежать ответственности можно было, если перевести деньги по предоставленным реквизитам. Также девушку принудили оформить кредит и отправить мошенникам и заемные средства», – сообщает областное управление МВД.Всего липчанка совершила 20 транзакций, перечислив мошенникам 1 433 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».