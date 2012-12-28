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сегодня, 12:10
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21-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей

Девушка откликнулась на вакансию модератора контента и попала в западню.

В отдел полиции №7 обратилась обманутая мошенниками 21-летняя девушка. Липчанка искала подработку и откликнулась на вакансию модератора контента. С ней провели несколько онлайн-собеседований и выяснили, что на имя девушки открыты сберегательные счета, на которых родители накопили 1 055 000 рублей на её обучение.

«Мошенники убедили девушку перевести эти деньги со вклада на обычный счёт – якобы чтобы заработать 12 тысяч рублей. Затем стали угрожать, что она нарушила закон. Избежать ответственности можно было, если перевести деньги по предоставленным реквизитам. Также девушку принудили оформить кредит и отправить мошенникам и заемные средства», – сообщает областное управление МВД.

Всего липчанка совершила 20 транзакций, перечислив мошенникам 1 433 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
«Ростелеком» построил
21 минуту назад
Вай фай в квартире в Липецке не работает. Отваливается через каждые 5 минут. ПОЗОР
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Мизантроп
11 минут назад
вай фаи вредны для здоровья, пользуйтесь стационарным компьютером!
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-
27 минут назад
Бумага стерпит
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Мизантроп
27 минут назад
ни кого не накажут за это, играйтесь в телефончики и дальше
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СССР
28 минут назад
"модератора контента" какой ерундой занимаются, хотят кнопочки тыкать и деньги на них польются, из розетки выдернуть и нет их работы!
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