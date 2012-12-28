Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Подробности трагедии в Лебедяни: 18-летняя девушка пыталась объехать кошку и машина перевернулась
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
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сегодня, 12:10
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21-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Девушка откликнулась на вакансию модератора контента и попала в западню.
«Мошенники убедили девушку перевести эти деньги со вклада на обычный счёт – якобы чтобы заработать 12 тысяч рублей. Затем стали угрожать, что она нарушила закон. Избежать ответственности можно было, если перевести деньги по предоставленным реквизитам. Также девушку принудили оформить кредит и отправить мошенникам и заемные средства», – сообщает областное управление МВД.
Всего липчанка совершила 20 транзакций, перечислив мошенникам 1 433 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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