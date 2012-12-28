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Спорт
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сегодня, 19:37
Девушка с тяжёлыми кулаками из Усмани стала призёром первенства Европы
В злополучном финале за россиянку проголосовал лишь эстонец.
В сербской Лознице в весовой категории до 60 кг наша землячка провела три боя, из которых два выиграла. Первый поединок с Мирелой Кожокару из Румынии был остановлен в конце второго раунда ввиду явного преимущества Несветаевой. Четвертьфинал с Ксенией Шарапински из Германии получился ещё короче: уже в первом раунде судьи были вынуждены прервать поединок, спасая немку от града ударов нашей спортсменки.
Несветаева явно набрала ход, но в полуфинале с рослой и длиннорукой Каролиной Колларовой из Словакии нашла коса на камень. Екатерина пробовала сокращать дистанцию и работать в ближнем бою. Но эта тактика срабатывала не всегда. В итоге арбитры из Азербайджана, Македонии, Сербии и Швеции отдали предпочтение словацкой спортсменке, а за россиянку проголосовал один лишь Андрей Слободянов из Эстонии.
Колларова затем в финале победила англичанку Лекси Уокер вновь раздельным решением судей, на этот раз – 3:2 и стала чемпионкой. Британка заняла 2-е место, а Несветаева и неудачница второго полуфинала итальянка Ракель Перна поднялись на 3-ю ступень пьедестала почёта.
Несветаева крайняя справа
В командном зачёте первенства Европы российские юниоры и юниорки одержали победу, завоевав 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
Екатерина Несветаева – мастер спорта России. В этом году выиграла первенство России U19, в прошлом году тоже стала сильнейшей среди своих сверстниц в стране. Кроме того побеждала в первенствах Европы среди девушек (2024, 2025 гг.). В этом году поступила в спортивную школу олимпийского резерва «Центр олимпийской подготовки № 1» Ростова-на-Дону.
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