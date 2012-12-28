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В мире
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сегодня, 15:29
В Турции четыре человека погибли из-за торнадо
Четыре человека погибли и один пострадал из-за торнадо на юге Турции.
Власти Антальи в понедельник предупредили местных жителей и туристов об угрозе наводнений из-за мощных ливней, а также об ураганном ветре,— передает РИА Новости.
«Смерч в районе Кепез уничтожил в ночь на вторник две бытовки строителей. По предварительным данным, погибли четверо рабочих, пострадал еще один», — говорится в пресс-релизе.
По прогнозу синоптиков Главного управления метеорологии, дожди покинут провинцию в пятницу, но возобновятся в субботу.
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