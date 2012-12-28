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сегодня, 19:35

В Кузбассе сгорели двое детей

Частный дом загорелся из-за неисправного обогревателя. Погибли мальчики 8 и 9 лет.

В городе Таштаголе Кемеровской области во время пожара погибли двое детей 8 и 9 лет. Взрослых в момент возгорания дома не было.

«К прибытию пожарно-спасательных подразделений здание горело открытым пламенем. При разборе завалов обнаружены тела двух мальчиков», — цитирует издание VSE42.RU региональное управление МЧС.

Горел дом на площади 71 кв. метр. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в обогревателе. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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