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Культура
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сегодня, 13:28
«Бенефис» дважды стал лауреатом фестиваля «Липецкие театральные встречи»
Обнародованы итоги 42-го фестиваля «Липецкие театральные встречи».
Труппе Липецкого государственного академического театра им. Л.Н. Толстого вручён диплом лауреата за точность и органичность сценической жизни и ширину актёрского диапазона в спектаклях «Последняя жертва» и «Протокол одного заседания».
Напомним, в году подзаголовок фестиваля звучал так: «Шедевры мировой драматургии на липецкой сцене». В фестивале участвовали 11 театров из 10 регионов России, в том числе три московских — Театр имени Моссовета, МХАТ имени Горького и Школа драматического искусства. Спектакли посмотрели 10 000 зрителей. Во время фестиваля также прошёл VIII Семинар-лаборатория комиссии Союза театральных деятелей России по театральному наследию, музею и архиву театра. На него в Липецк приехали театроведы из Москвы, Казани, Перми, Архангельска, Владимира, Ижевска, Мариуполя и Тулы.
Также лауреатами «Липецких театральных встреч» стали Государственный академический театр имени Моссовета со спектаклем «Тартюф»: награду получили актёры Дарья Балабанова и Виталий Кищенко за кинематографичноcть актёрского дуэта.
Мелиховский театр «Чеховская студия» отмечен за спектакль «Собаки Чехова»: актёры Наталья Беляева и Сергей Кирюшкин удостоены награды за создание гармоничного дуэта в мире чеховских символов.
Во МХАТ им. М. Горького лауреатом фестиваля стала актриса Елена Коробейникова за глубину ролей, психологизм и мастерство в спектаклях «Последний срок» и «Пигмалион».
Тамбовский академический драматический театр стал лауреатом фестиваля за многослойность живого пространства и трагических образов в шедевре мировой драматургии со спектаклем «Отелло».
А в Школе драматического искусства отмечен актёр Кирилл Фёдоров за сочетание проникновенного содержания и выразительной формы при создании образа в спектакле «Дядюшкин сон».
Также по итогам фестиваля спектакль «Тартюф» театра имени Моссовета получил диплом за новаторский подход к каноническому конфликту. «Сирано де Бержерак» Рязанского музыкального театра заслужил диплом актёру Даниилу Казакову за музыкальную выразительность трагедии любви и в целом спектаклю — за сопряжение музыкальной экспрессии и классической драматургии.
Спектакль «Собаки Чехова» Мелиховского театра «Чеховская студия» получил диплом за драматичное созвучие жизни художника и судьбы страны.
За спектакли «Протокол одного заседания» театра Толстого и «Дракон» Астраханского драматического театра диплом получили режиссёр Владимир Кузнецов и художник-сценограф Дмитрий Дробышев — за создание образной эстетики сценического мира.
МХАТ им. М. Горького получил диплом за расширение границ театрального диалога.
Спектакль «Бешеные деньги» Саратовсого государственного академического театра им. И.А. Слонова — дипломы за преданность бессмертным образам в драматургии великого классика и актёру Андрею Седову за убедительное воплощение характерного персонажа.
Спектакль «Дядюшкин сон» Школы драматического искусства — диплом за тонкую грань между музыкально-пластическим миром сна и фарсово-точной явью.
Также диплом вручён организационному комитету фестиваля за непрерывность традиций и верность театральному делу.
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