Отца троих детей посадили на шесть лет: он пытался зарезать своего гостя

Ножевые удары были нанесены по животу, груди и шее. Но раненый выжил.

39-летний отец троих детей из Лебедянского округа получил шесть лет колонии строгого режима за покушение на убийство.В январе этого года в мужчина в своем доме поссорился с 56-летним гостем и напал на него со столовым ножом. Удары пришлись в область брюшной полости, грудной клетки слева, шеи. Но раненый выжил — ему вовремя оказали медицинскую помощь.«Пытаясь уйти от ответственности, мужчина заявил, что инициатором конфликта выступил потерпевший, который первый попытался нанести ему удар ножом, сообщив при этом, что будет навещать супругу подсудимого, когда тот будет в отъезде. Но эта версия была полностью опровергнута в суде», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.