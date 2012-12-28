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сегодня, 11:57
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18-летняя ельчанка при расставании обвинила сожителя в изнасиловании

Теперь её саму будут судить за ложный донос.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 18-летней жительницы Ельца, которую обвиняют в заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (по части второй статьи 306 УК РФ).

— По данным следствия, ельчанка заявила на сожителя и обвинила его в изнасиловании сразу после того, как тот объявил ей о расставании и попросил освободить арендованную квартиру. При этом девушку предупредили об ответственности за ложный донос, но она продолжила настаивать на своём. При проверке её заявления факт изнасилования не подтвердился, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
ложный донос
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
инфоциган
4 минуты назад
А то есть к нему вопросов нет, что он с ней сожительствовал и не женился это нормально? отношения то с ней начались она хоть совершеннолетней была?
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Колхозник
5 минут назад
Может ли жена обвинить собственного мужа в изнасиловании? Как ему себя обезопасить?
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Ирина
34 минуты назад
У меня тоже первым делом появилась мысль : А как же это выяснили и доказали ? ...
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Естественный отбор
55 минут назад
За износ от 3 до 6 лет дают. А за ложный донос штраф в 200 000 рублей. Вот как будут давать за ложный донос от 3 до 6 лет - так и доносов ложных будет меньше!
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Гость
41 минуту назад
Хорошо, что не парня закрыли, а ведь могли легко.
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Андрей
сегодня, 12:08
Даже любопытно: как проверяли этот факт?
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МЕСТНЫЙ
34 минуты назад
раньше было с рубль а теперь с пять рублей. что ж из за четырех рублей ругаться что ли.)))
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