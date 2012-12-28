18-летняя ельчанка при расставании обвинила сожителя в изнасиловании

Теперь её саму будут судить за ложный донос.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела 18-летней жительницы Ельца, которую обвиняют в заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (по части второй статьи 306 УК РФ).— По данным следствия, ельчанка заявила на сожителя и обвинила его в изнасиловании сразу после того, как тот объявил ей о расставании и попросил освободить арендованную квартиру. При этом девушку предупредили об ответственности за ложный донос, но она продолжила настаивать на своём. При проверке её заявления факт изнасилования не подтвердился, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.