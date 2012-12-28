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Происшествия
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сегодня, 11:57
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18-летняя ельчанка при расставании обвинила сожителя в изнасиловании
Теперь её саму будут судить за ложный донос.
— По данным следствия, ельчанка заявила на сожителя и обвинила его в изнасиловании сразу после того, как тот объявил ей о расставании и попросил освободить арендованную квартиру. При этом девушку предупредили об ответственности за ложный донос, но она продолжила настаивать на своём. При проверке её заявления факт изнасилования не подтвердился, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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