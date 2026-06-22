В театре Толстого — премьера, работа над которой шла около трёх лет

Актёр и режиссёр Роман Коновалов выпустил «Последнюю жертву» по пьесе Островского. В спектакле обошлись почти без декораций — их заменила видеопроекция.

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В Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого в минувшие выходные состоялась предпоследняя премьера сезона — «Последняя жертва» по пьесе А.Н. Островского. На 30 июня ещё запланирован показ «Кровавой свадьбы» Лорки в постановке Антона Калипанова и Ольги Шайдуллиной.Спектакль «Последняя жертва» на камерной сцене поставил артист и режиссёр Роман Коновалов. В этом году у него маленький творческий юбилей — 10 лет на сцене театра Толстого (до этого Коновалов-младший служил в Липецком драматическом театре на Соколе).«Последняя жертва» — это третья режиссёрская работа Романа Коновалова: до этого были спектакли «Кто боится Вирджинии Вулф?» и мюзикл по мотивам повести Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» — «Призрак замка Кентервиль».Спектакль стал своего рода сюрпризом в афише театра Толстого — изначально премьера не ожидалась. Но вообще проект — долгий и многострадальный, работа над ним шла около трёх лет.Работа над спектаклем «Последняя жертва» началась ещё при предыдущем директоре театра и квадратной малой сцене. Тогда же и вышел и предпоказ первого акта. Но потом последовал демонтаж сцены и ремонт, проект попытались перенести на большую сцену… В итоге подходящее техническое решение в конце концов было найдено. И спустя почти три года работа над спектаклем завершена. Поэтому режиссёр отдаёт должное всем артистам, которые этого дождались. И зрителям тоже. Кстати, cвоими главными зрителями Роман Коновалов по праву называет своих родителей: 21 июня мать режиссёра Заслуженная артистка Республики Дагестан Людмила Коновалова была на сцене (она играет Михевну), а отец — Заслуженный артист России Пётр Коновалов — в зрительном зале.— Режиссёрская работа даёт возможность самостоятельно выражать какие-то мысли, строить диалоги со зрителем. Актёрская работа — это всё же диалог со зрителем через призму восприятия другого режиссёра. Почему на этот раз выбрал Островского? Во-первых, это классика. Прикоснуться к классике для любого режиссёра — это определённый этап работы. Любая классическая постановка требует детального понимания автора, c которым работаешь. А в данном случае это Островский — наш родной, российский классик, который писал о проблемах российского общества. И на сегодняшний день он максимально актуален тому, что происходит и в сфере молодёжи, и в сфере старшего поколения. Поэтому для меня Островский был максимально интересен в плане того, о чём можно поговорить со зрителем. Тем более такая тема — деньги, на что мы готовы ради денег и достижения каких-то собственных целей и благ, — рассказал GOROD48 Роман Коновалов.— Меняется антураж нашей жизни, но человеческие чувства, эмоции и пороки остаются теми же самыми, а пьеса — она про то, что все хотят денег. Все в разных масштабах хотят денег, — соглашается с режиссёром артистка Евгения Полехина, исполнившая роль Глафиры Фирсовны.Роману Коновалову пришлось ставить в условиях непростой, но здоровой конкуренции с приглашёнными столичными режиссёрами, которые в последнее время выпускают спектакли на липецкой сцене.— Липецкий зритель, на мой взгляд, истосковался по классическим постановкам. Этому доказательство — и успех спектаклей Марии Колычевой. Она также работает с классическими постановками, и её работы очень любят зрители. Для меня как для актёра приглашённые приезжие режиссёры зачастую работают через призму спора с другими режиссёрами о том, как ставить, больше придумывают что-то. Для меня больше важен разговор с автором и от имени автора. Я пошёл по старой школе режиссуры и максимально сохраняю автора и то, о чём он писал, немножечко адаптируя это под современную форму. В данном случае я использовал видеопроекцию — полноценных декораций нет, но при этом получился всё равно классический Островский, я не старался его осовременить, он и так на сегодняшний день попадает в очень многие вещи, — отметил Роман Коновалов.Технология видеопроекции родилась с точки зрения экономии: даже не столько денег, cколько времени на подготовку к спектаклю и места для хранения декораций. Тем более что сейчас театр Толстого выпускает за сезон очень много премьер. А ещё видеопроекция — это сейчас своего рода театральный тренд. Этот приём, например, очень любит Никита Михалков. Но он ещё и кинорежиссёр, и поэтому очень любит объединять видеоинженерный и театральный процессы. В Липецке постарались «приблизиться к Михалкову». Причём видеопроекция в спектакле «Последняя жертва» — это не просто меняющиеся статические декорации, туда вживили ещё и действия.Пьеса Александра Островского «Последняя жертва» рассказывает историю молодой богатой вдовы Юлии Павловны Тугиной, которая слепо влюблена в игрока и корыстного молодого человека — Вадима Григорьевича Дульчина. Дульчин проигрывает всё своё и её состояние. Тётка Юлии Глафира Фирсовна пытается предостеречь родственницу, но безуспешно.Чтобы пойти на «Последнюю жертву» для любовника перед готовящейся свадьбой, Юлия просит 6000 рублей у богатого купца Флора Федулыча Прибыткова. Но Дульчин спускает и эти деньги и после решает выгодно жениться на внучке Флора Федулыча Ирине. Юлия получает приглашение на помолвку, но свадьба расстраивается — отец невесты Лавр Мироныч разорён. В результате Юлия объявляет о своей помолвке с заступником Флором Федулычем, а долговые расписки Дульчина становятся её приданым. А сам Дульчин сначала пытается застрелиться, а потом решает попробовать ещё раз устроить свою судьбу с богатой вдовой Пивокуровой.Дульчина сыграл Иван Гвоздев. Это его вторая большая роль в театре Толстого.— Мой персонаж — обольстительный мерзавец, он очень умён, хитёр, но это ему не мешает не проигрывать в карты. Он в долгах и на протяжении всего спектакля пытается выбраться из своего тяжелого положения при помощи хитростей, гнустостей, обещаний и страсти. А Островский — это классика, он гений! Всё, что он написал, актуально до сих пор. Что мне нравится: в нашем спектакле затронута тема алчности и бешеного желания наживы не в декорациях какого-то социалистического высказывания про коррупцию, политику или межклассовое неравенство, а в срезе близкого общества — родных и любовников. Это о том, как самые близкие люди ради денег и корысти готовы вешать тебе лапшу на уши и обещать горы, а на самом деле это всё ложь, и после ты оказываешься у разбитого корыта.Некоторых персонажей пьесы Островского Роман Коновалов сделал более мощными фигурами — в том числе Флор Федулыч Прибытков и ростовщик Салай Салтаныч. Последний, по-Островскому, более мелкий человек, который всем даёт взаймы и его никогда никто не слушает и не проявляет к нему уважения. В липецкой версии — это более яркий и выпуклый персонаж в исполнении Заслуженного артиста России Хуррама Касымова со своей хорошо считываемой правильной философией.После Островского Роман Коновалов мечтает поставить Гоголя. Но Гоголь — это мистика и всегда более сложно в техническом плане. «Гоголь — это как прикоснуться к Леонардо да Винчи, где и церковь, и бог, и ад, и при этом всё покрыто мистическими тайнами», — говорит режиссёр.