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В России
46
43 минуты назад

В Минфине обсудят продление налогового эксперимента для самозанятых

Минфин обсудит вопрос о продлении эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых после 2028 года.

Минфин РФ дополнительно обсудит в 2027 году вопрос о продлении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых после 2028 года, — рассказал ТАСС статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Вопрос будет дополнительно обсуждаться в следующем году», — сообщил Сазанов.

Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что тема самозанятости требует серьезного анализа. Он напомнил, что действие экспериментального режима самозанятости рассчитано до конца 2028 года и государство пообещало довести все подобные эксперименты до конца, — передает РБК.

«Значит ли это, что не нужно обсуждать, что будет дальше? Нет, не значит. Если мы понимаем, что режим заканчивает свое действие через год или два, надо сесть и начать обсуждать сейчас, для каких категорий он сохранится», — подчеркнул Репик.

Он призвал сохранить режим самозанятости, но лишь в категориях, где это «настоящая» самозанятость, например парикмахеры, репетиторы. Самозанятость сегодня популярна у таксистов, привел пример Репик, но надо разделять «настоящего» таксиста-самозанятого и работника крупной компании, где он работает таксистом, указал он. Аналогичная ситуация с работниками складов: зачастую они оформлены как самозанятые, но на самом деле таковыми не являются.

Режим самозанятости действует в России с 2019 года и продлится до конца 2028 года. Гражданин вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены по ТК.
налоги
самозанятые
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