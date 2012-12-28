Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
В России
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43 минуты назад
В Минфине обсудят продление налогового эксперимента для самозанятых
Минфин обсудит вопрос о продлении эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых после 2028 года.
«Вопрос будет дополнительно обсуждаться в следующем году», — сообщил Сазанов.
Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик рассказал, что тема самозанятости требует серьезного анализа. Он напомнил, что действие экспериментального режима самозанятости рассчитано до конца 2028 года и государство пообещало довести все подобные эксперименты до конца, — передает РБК.
«Значит ли это, что не нужно обсуждать, что будет дальше? Нет, не значит. Если мы понимаем, что режим заканчивает свое действие через год или два, надо сесть и начать обсуждать сейчас, для каких категорий он сохранится», — подчеркнул Репик.
Он призвал сохранить режим самозанятости, но лишь в категориях, где это «настоящая» самозанятость, например парикмахеры, репетиторы. Самозанятость сегодня популярна у таксистов, привел пример Репик, но надо разделять «настоящего» таксиста-самозанятого и работника крупной компании, где он работает таксистом, указал он. Аналогичная ситуация с работниками складов: зачастую они оформлены как самозанятые, но на самом деле таковыми не являются.
Режим самозанятости действует в России с 2019 года и продлится до конца 2028 года. Гражданин вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены по ТК.
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