В мире
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46 минут назад
6 человек погибли из-за наводнения в Стамбуле
«Найдено тело одного из двух человек, пропавших без вести после того, как автомобиль унесло наводнением, вызванным сильными ливнями в стамбульском районе Пендик», — говорится в сообщении.
Из трех человек, находившихся в автомобиле, одному удалось выбраться. Он разбил окно и ухватился за ветку, двое других исчезли в паводковых водах.
Тело одного из двух пропавших без вести обнаружено, поиски второго человека продолжаются.
В октябре Стамбул столкнулся с сильнейшим наводнением за последние 83–84 года, вызванным аномальными проливными дождями, которые начались 14 октября. По официальным данным на 18 октября, несколько жителей числятся пропавшими без вести, эвакуированы более 3 тыс. человек. В отдельных районах города выпало до 272 мм осадков на квадратный метр.
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