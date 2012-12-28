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В России
29
27 минут назад

Российское зерно дешевеет на фоне перебоев с экспортом

А мясо дорожает.

Аналитики компании «ПроЗерно» сообщают, что 9 октября тонна фуражной пшеницы стоила 7,27 тысячи рублей, что на 41 процент меньше, чем год назад. Пшеница четвертого класса подешевела на 36 процентов и стоит 8,73 тысячи рублей. Такие цены получились, потому что вывозить урожай стало сложнее. Многие перевалочные пункты в Новороссийске сейчас не работают, — пишет «Российская газета».

По оценке «ПроЗерно», в июле — сентябре Россия могла экспортировать 8,5 млн тонн зерна против 14 млн тонн за тот же период прошлого сельхозгода.

Однако снижение стоимости зерновых не означает аналогичного удешевления готовых кормов.

По словам гендиректора аналитического агентства «АгроИнсайт» Любови Савкиной, в январе — июле 2025 года средние цены производителей на комбикорма для крупного рогатого скота снизились всего лишь на 0,9%, для свиней — на 6,7%, для птицы — на 8,2%.

В августе 2026 года зерновая составляющая продолжила дешеветь, но сами комбикорма за месяц, напротив, подорожали на 0,5-1,8%. По данным «АгроИнсайта», за семь месяцев текущего года соевый шрот подешевел на 17%, тогда как премиксы — лишь на 5%.

За год фуражная пшеница подешевела на 41 процент, пшеница четвертого класса — более чем на треть. При этом с начала 2026 года оптовая цена тушки бройлера выросла на 29%, свиной полутуши — на 16%. По данным Росстата, в сентябре 2026 года мясо и птица в среднем стоили на 9,18% дороже, чем годом ранее, а охлажденные и мороженые куры — на 16,03%. За январь — сентябрь мясо и птица подорожали на 7,99% относительно декабря 2025 года, курятина — на 13,38%.

На стоимость кормов и мяса влияет не только цена зерна, — поясняет Савкина. На цену кормов также влияют расходы на переработку, логистику, энергоресурсы, оплату труда и обслуживание оборудования. Поэтому даже существенное снижение стоимости зернового сырья не обязательно приводит к сопоставимой экономии животноводов. А на стоимость мяса, помимо кормов, влияют поголовье, производственные мощности, спрос, экспортные поставки и издержки переработки. Даже при удешевлении сырья цены на отдельные виды мяса могут расти, если предложение ограничено или увеличиваются прочие расходы, — поясняет эксперт.
зерно
экономика
экспорт
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