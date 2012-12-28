Рынок ждет сохранения ключевой ставки 14% в октябре

Банк России на заседании 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, следует из консенсус-прогноза «Известий».





Основная причина — в ускорении инфляции, которая уже превысила прогноз ЦБ и ставила 7,1%. при целевом уровне 4%, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, одним из важных факторов остается сложная ситуация на внутреннем топливном рынке.«В пользу сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне также говорят отмечаемое в III квартале ужесточение условий на рынке труда, сохраняющиеся сложности на отдельных товарных рынках и по-прежнему высокие инфляционные ожидания», — добавил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.Эти риски были актуальны и на летних заседаниях, когда ЦБ всё же снижал ставку. Однако теперь важным новым фактором для регулятора стали бюджетные документы. В конце сентября Минфин опубликовал обновленные оценки доходов, расходов и дефицита бюджета на 2026 год, а также план на 2027–2029 годы. Прогноз по доходам увеличен на 0,9 трлн рублей, до 41,2 трлн, по расходам — на 4,4 трлн, до 48,5 трлн рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что обновленные планы Минфина несут дополнительные проинфляционные риски.