Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Хрипунков поблагодарил болельщиков, тренер соперников заявил, что ночью его команду… подменили
Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей — деньги должны вернуть
Липецкая вечЁрка: депутаты распределили портфели, ДТП с шестью машинами, и памятник капитализму
В России
81
57 минут назад
Рынок ждет сохранения ключевой ставки 14% в октябре
Банк России на заседании 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, следует из консенсус-прогноза «Известий».
«В пользу сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне также говорят отмечаемое в III квартале ужесточение условий на рынке труда, сохраняющиеся сложности на отдельных товарных рынках и по-прежнему высокие инфляционные ожидания», — добавил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Эти риски были актуальны и на летних заседаниях, когда ЦБ всё же снижал ставку. Однако теперь важным новым фактором для регулятора стали бюджетные документы. В конце сентября Минфин опубликовал обновленные оценки доходов, расходов и дефицита бюджета на 2026 год, а также план на 2027–2029 годы. Прогноз по доходам увеличен на 0,9 трлн рублей, до 41,2 трлн, по расходам — на 4,4 трлн, до 48,5 трлн рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что обновленные планы Минфина несут дополнительные проинфляционные риски.
1
0
0
0
0
Комментарии