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В России
9 минут назад
Минцифры РФ просит операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября
Минцифры РФ попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован.
В ведомстве пояснили, что отсрочка позволит завершить переговоры между кредитными организациями и операторами связи, а также заключить необходимые договоры о маркировке вызовов. Большинство финансовых организаций уже заключили соответствующие соглашения. При этом некоторые банки, в том числе системно значимые, продолжают согласовывать условия сотрудничества с операторами, — пишут «Известия».
По данным Минцифры, введение маркировки позволило сократить количество спам-звонков в России на 25–30%. Кроме того, реализация требований постановления правительства РФ остается на контроле министерства.
С 27 января операторы связи прекратили маркировать звонки от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. Это решение было принято, поскольку данные финансовые учреждения не заключили с операторами договоры на предоставление соответствующей услуги. Уточнялось, что обязательных маркировок звонков от организаций требуют нормы по борьбе с мошенничеством.
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