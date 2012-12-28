Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Происшествия
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47 минут назад
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Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины
В ходе масштабного рейда «Мак-2026» стражи порядка пресекли противоправную деятельность местного жителя, обнаружив у него при личном досмотре внушительный запас запрещенного вещества.
За хранение запрещенных веществ мужчине грозит тюремный срок от трех до десяти лет.
Судья уже удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО, а материалы дела продолжают дополняться новыми доказательствами.
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