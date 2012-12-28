Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины

В ходе масштабного рейда «Мак-2026» стражи порядка пресекли противоправную деятельность местного жителя, обнаружив у него при личном досмотре внушительный запас запрещенного вещества.

Во время операции у 25-летнего ельчанина оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли 400,4 грамма высушенной конопли. Изъятый объем квалифицируется как крупный размер, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ.За хранение запрещенных веществ мужчине грозит тюремный срок от трех до десяти лет.Судья уже удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в СИЗО, а материалы дела продолжают дополняться новыми доказательствами.