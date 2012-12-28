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В России
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сегодня, 15:31
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В РФ в 2027 году изменятся условия сдачи экзамена на права

Условия сдачи теоретической части экзамена на водительские права в России будут изменены с 1 марта 2027 года.

Член комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов рассказал, что условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с первого марта 2027 года, кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, — передает РИА Новости.

По его словам, некоторые нововведения в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая 2026 года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического.

«Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — сказал Холодов.

По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации — вести запись в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов.

Он уточнил, что с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения.
экзамен
права
авто
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Комментарии (1)

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Сначала новые
я
33 минуты назад
Толку-то от этих мер.
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