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Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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В России
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сегодня, 15:31
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В РФ в 2027 году изменятся условия сдачи экзамена на права
Условия сдачи теоретической части экзамена на водительские права в России будут изменены с 1 марта 2027 года.
По его словам, некоторые нововведения в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая 2026 года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического.
«Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — сказал Холодов.
По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации — вести запись в реальном времени. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа, при этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов.
Он уточнил, что с 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения.
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