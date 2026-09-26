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14 минут назад

Под Геленджиком упавшие обломки БПЛА привели к пожару у леса

Из-за падения обломков БПЛА в районе леса в хуторе Джанхот начался пожар. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал мэра Геленджика Алексея Богодистова. На место возгорания уже прибыли пожарные. Из-за падения обломков никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Утром стало известно, что в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков дронов пострадали два человека (один из них в тяжелом состоянии), еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. На территории местных предприятий возникли возгорания. Кроме того, произошли обрывы проводов железнодорожной сети. Однако движение поездов оперативно восстановили. Без электроэнергии после падения частей БПЛА до середины дня оставались около 26 тыс. жителей.

На фоне случившегося в Геленджике, тоже расположенном в Краснодарском крае, ввели запрет на выход в море для всех плавсредств из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Жителей и отдыхающих попросили покинуть пляжи и набережную.
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