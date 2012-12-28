Россияне переключились на подержанные вещи и прокат

Россияне начали бережливее подходить к покупкам. В июле в Центральной России упали продажи одежды и обуви, при этом вырос спрос на б/у товары, отмечается в докладе Центробанка (есть у «Известий»). Также увеличился спрос на прокат строительных инструментов и оборудования, сказано там.



