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В России
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сегодня, 21:42
Россияне переключились на подержанные вещи и прокат
Россияне начали бережливее подходить к покупкам. В июле в Центральной России упали продажи одежды и обуви, при этом вырос спрос на б/у товары, отмечается в докладе Центробанка (есть у «Известий»). Также увеличился спрос на прокат строительных инструментов и оборудования, сказано там.
Реальные доходы растут медленнее, чем раньше, а высокая инфляция и трудности с топливом переключили часть бюджета семей с одежды на более насущные статьи, назвал причину такого потребительского поведения независимый экономист Виктор Мангазеев.
Кроме того, процесс покупки подержанных вещей стал сильно проще в последнее время, указала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина. Еще одна причина динамики — рост интереса к винтажным вещам. Летом спрос на них увеличился в семь раз.
Помимо этого, сейчас есть тренд на осознанное потребление, отметила доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. В итоге для многих россиян вторичный рынок и аренда стали нормальной потребительской моделью.
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