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В России
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сегодня, 16:58
«ВАЗ» под управлением злостного нарушителя влетел в грузовик: погибли двое
Авария произошла в кузбасском городе Ленинске-Кузнецком. Оказалось, что водитель «ВАЗа» не имел прав и 15 раз попадался на нарушениях правил.
«Предварительно, водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Продолжив движение по инерции, машина столкнулась с двигавшимся в попутном направлении грузовым самосвалом «КамАЗ», — цитирует данные полиции об аварии VSE42.Ru.
Оказалось, что погибший водитель «ВАЗа» не имел прав, и только за этот год его 15 раз ловили на нарушениях ПДД, в том числе за езду без прав и в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора.
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