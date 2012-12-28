«ВАЗ» под управлением злостного нарушителя влетел в грузовик: погибли двое

Авария произошла в кузбасском городе Ленинске-Кузнецком. Оказалось, что водитель «ВАЗа» не имел прав и 15 раз попадался на нарушениях правил.

