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50 минут назад

В списках пропавших без вести после наводнения в Непале числятся 11 россиян

Посольство России взаимодействует с властями страны.

Посольство России в Непале взаимодействует с местными властями по запросам об 11 россиянах, находившихся в зоне наводнения и некоторое время не выходивших на связь, — рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда я говорю «продолжаем отслеживать», это деятельное отслеживание. Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия», — отметила она на брифинге.

По ее словам, ранее речь шла о 12 россиянах. Однако выяснилось, что одна из девушек долгое время находилась без связи, а затем смогла связаться с родными. Сейчас с ней всё в порядке. Отмечается, что российские дипломаты продолжают выяснять судьбу остальных соотечественников во взаимодействии с непальскими властями, — пишут «Известия».

В Непале 26 августа произошло наводнение, которое практически полностью уничтожило популярный туристический район Расува и затронуло порядка 93 тысяч человек. Погибли по меньшей мере 1056 человек. Захарова посоветовала гражданам РФ воздержаться от поездок в районы Непала, пострадавшие от наводнения. Непальские службы предупредили об угрозе повторного наводнения из-за стихийного формирования озера, образовавшегося в месте перекрытия реки оползнем.
наводнение
Непал
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