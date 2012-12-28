В мире
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50 минут назад
В списках пропавших без вести после наводнения в Непале числятся 11 россиян
Посольство России взаимодействует с властями страны.
«Когда я говорю «продолжаем отслеживать», это деятельное отслеживание. Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия», — отметила она на брифинге.
По ее словам, ранее речь шла о 12 россиянах. Однако выяснилось, что одна из девушек долгое время находилась без связи, а затем смогла связаться с родными. Сейчас с ней всё в порядке. Отмечается, что российские дипломаты продолжают выяснять судьбу остальных соотечественников во взаимодействии с непальскими властями, — пишут «Известия».
В Непале 26 августа произошло наводнение, которое практически полностью уничтожило популярный туристический район Расува и затронуло порядка 93 тысяч человек. Погибли по меньшей мере 1056 человек. Захарова посоветовала гражданам РФ воздержаться от поездок в районы Непала, пострадавшие от наводнения. Непальские службы предупредили об угрозе повторного наводнения из-за стихийного формирования озера, образовавшегося в месте перекрытия реки оползнем.
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