Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
В России
67
57 минут назад
Около 20% школьников испытывают страх перед началом учебного года
Более того, накануне 1 сентября у 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, а еще у 9% — чувство стыда. Главным источником тревог стали предстоящие экзамены.
Около 40% родителей также испытывают волнение, однако общий настрой у них положительный.
Снизить тревогу школьников поможет выстроенный заранее план действий, а также фокусировка на предметах и хобби, которые у ребенка получаются, сказала «Известиям» детский психолог Наталья Наумова.
«Большой урон наносят завышенные ожидания родителей, что ребенок должен быть идеальным и исполнительным. А за всё остальное его наказывают. Это приводит к большой тревоге», — подчеркнула она.
0
0
0
0
1
Комментарии