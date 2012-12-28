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В России
67
57 минут назад

Около 20% школьников испытывают страх перед началом учебного года

Каждый третий российский школьник-подросток волнуется перед наступлением нового учебного года, а каждый четвертый испытывает тревогу по этому поводу, сказано в исследовании благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и агентства «Тибурон».

Более того, накануне 1 сентября у 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, а еще у 9% — чувство стыда. Главным источником тревог стали предстоящие экзамены.

Около 40% родителей также испытывают волнение, однако общий настрой у них положительный.

Снизить тревогу школьников поможет выстроенный заранее план действий, а также фокусировка на предметах и хобби, которые у ребенка получаются, сказала «Известиям» детский психолог Наталья Наумова.

«Большой урон наносят завышенные ожидания родителей, что ребенок должен быть идеальным и исполнительным. А за всё остальное его наказывают. Это приводит к большой тревоге», — подчеркнула она.
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